Il Quartetto C'era: storie e musica al Teatro Verdi di Milano con Giangilberto Monti

La musica e la sua narrazione tornano protagoniste a Milano con la rassegna teatrale Il Quartetto C'era, ideata e condotta da Giangilberto Monti, in programma dal 13 al 16 maggio al Teatro Verdi. Dopo la recente uscita del nuovo album Voci Ribelli, Monti rinnova il suo percorso tra note e parole, offrendo quattro serate dedicate ai racconti e ai retroscena del panorama musicale italiano e internazionale.

I veri protagonisti sul palco sono quattro grandi voci della scena milanese e nazionale: Enzo Gentile, Piero Colaprico, Giordano Casiraghi e Roberto Caselli. Autori, giornalisti e narratori che, insieme ai rispettivi musicisti ospiti, accompagneranno il pubblico in un viaggio trasversale tra aneddoti, storie e musica dal vivo.

Il debutto sarà affidato mercoledì 13 maggio a Enzo Gentile, storico ideatore di rassegne musicali, che insieme al pianista Fabrizio Grecchi racconterà storie dai suoi numerosi libri sul mondo anglosassone, passando dalle leggende di Jimi Hendrix ai Beatles, senza dimenticare incursioni nell'universo della musica italiana.

Il 14 maggio Piero Colaprico, accompagnato dal cantautore Alessio Lega, restituirà atmosfere della Milano del passato e i suoi racconti sulla malavita meneghina, evocando personaggi come Renato Vallanzasca e Luciano Lutring tra cabaret e cronaca urbana.

Il 15 maggio sarà la volta di Roberto Caselli, storica voce di Radio Popolare, insieme al chitarrista blues Francesco Garolfi. Caselli condurrà il pubblico in un viaggio oltre oceano tra le radici del blues e del jazz afroamericano, ricordando anche le molte icone della canzone d'autore ospitate ai microfoni di Radio Popolare.

A chiudere la rassegna sabato 16 maggio sarà Giordano Casiraghi, accompagnato dal chitarrista folk Renato Franchi, con un omaggio alla musica milanese degli anni Sessanta e Settanta e uno speciale ricordo di Franco Battiato, di cui Casiraghi è stato grande conoscitore e promotore.

Questo progetto, prodotto dal Teatro del Buratto, nasce dal desiderio di raccontare chi lavora dietro le quinte e di offrire uno sguardo inedito sulle storie e le personalità che hanno reso grande la musica italiana. Ogni serata è pensata per chi vuole scoprire non solo le canzoni, ma anche il mondo che ruota attorno agli artisti e agli eventi che hanno segnato intere generazioni.

Giangilberto Monti, chansonnier, scrittore e autore teatrale, è riconosciuto come uno dei principali esperti italiani di canzone d'autore. Allievo di Dario Fo, ha pubblicato dizionari sulla canzone d'autore e ha scritto testi per molti artisti e comici. Ha firmato una ventina di album e il suo ultimo lavoro, Voci Ribelli, è uscito lo scorso marzo per Warner Music/The Saifam Group. Nel 2025 ha pubblicato il libro ZELIG REPUBLIC - Storia del cabaret più famoso d'Italia, con prefazione di Giobbe Covatta e interviste curate da Vito Vita.

Appuntamento allora da lunedì 13 a sabato 16 maggio al Teatro Verdi, via Pastrengo 16, tutte le sere alle 20.30. Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella magia della musica, vista dagli occhi e dalla voce di chi l'ha raccontata e vissuta da vicino.