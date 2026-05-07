Quarto Grado riaccende i riflettori sul caso Garlasco: nuove intercettazioni e testimonianze chiave

Il programma Quarto Grado torna sul caso Garlasco con intercettazioni ambientali di Sempio e nuove testimonianze cruciali. Approfondimenti e ospiti.

Sul piccolo schermo torna al centro dell'attenzione il caso Garlasco, protagonista della nuova puntata di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda venerdì 8 maggio su Retequattro alle ore 21.30.

L'inchiesta sul delitto di Garlasco, ormai vicina all'atto di chiusura, vede la Procura di Pavia concentrarsi su recenti sviluppi che potrebbero rivelarsi determinanti nella ricostruzione dei fatti. Tra gli elementi chiave su cui si focalizzerà l'analisi, spiccano le intercettazioni ambientali che riguardano Sempio, con particolare attenzione a una registrazione in cui è captato mentre parla da solo all'interno della propria automobile. Una traccia che, secondo gli inquirenti, potrebbe offrire nuovi spunti investigativi sul profilo e sulle eventuali responsabilità dell'indagato.

Altrettanto rilevanti sono le testimonianze di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, considerate fondamentali per questa fase delle indagini. Il loro contributo viene ritenuto essenziale per chiarire diversi passaggi oscuri e fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'evento criminale.

Per analizzare questi dati e valutare gli sviluppi possibili, Quarto Grado ha riunito un parterre di ospiti di spicco: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva. Le loro opinioni e le loro competenze aiuteranno il pubblico a comprendere la complessità e le sfaccettature di un caso che, a distanza di anni, continua a suscitare domande e riflessioni.

Quarto Grado propone così un approfondimento su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, offrendo nuove prospettive investigative e dando voce a protagonisti e analisti esperti.