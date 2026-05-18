HONOR 600 Lite: AI e fotografia avanzata alla portata di tutti

HONOR lancia il nuovo 600 Lite: fotocamera AI da 108MP, batteria da 6520mAh e design in metallo. Prestazioni avanzate e funzionalità smart.

HONOR ha annunciato il debutto del nuovo smartphone 600 Lite, un dispositivo pensato per rendere le tecnologie di punta come l'intelligenza artificiale e la fotografia ad alta risoluzione più accessibili a tutti. Grazie a una fotocamera principale ultra-nitida da 108MP, dotata di AI Camera Button fisico, è possibile catturare con un solo tocco i momenti importanti senza perdere tempo a sbloccare lo schermo. La funzionalità intelligente del pulsante AI Camera permette infatti un avvio immediato della fotocamera o la registrazione di video in alta definizione con una semplice pressione prolungata.

Il design si distingue per una scocca unibody in alluminio forgiato sottovuoto, primo nel settore, che dona al telefono robustezza, resistenza alle cadute fino a 1,8 metri e un aspetto premium pur mantenendo un profilo sottile di soli 7,34mm e un peso di circa 180g. Anche il display AMOLED 1.5K da 6,6" con 1,23mm di cornici e luminosità fino a 6500 nit assicura un'esperienza visiva immersiva, ideale per l'utilizzo sia in interni che all'aperto.

Un altro punto di forza è la batteria da 6520mAh, ai vertici della categoria, che assicura fino a 48 ore di utilizzo e riceve la certificazione TÜV Rheinland. La tecnologia HONOR SuperCharge da 45W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. Il processore octa-core MediaTek Dimensity 7100 Elite, abbinato a 8GB di RAM espandibili virtualmente fino a 24GB tramite HONOR RAM Turbo, garantisce prestazioni fluide anche con numerose app attive in background.

HONOR 600 Lite integra inoltre la nuova MagicOS 10 e diverse funzioni smart alimentate dall'intelligenza artificiale per migliorare produttività e sicurezza. Premendo il pulsante AI, l'utente può accedere a strumenti come Circle to Search per identificare elementi sullo schermo, AI Summary per riassumere documenti, AI Writing per perfezionare i testi e AI Voice Cloning Detection per proteggere dalle frodi vocali generate da AI.

Il nuovo smartphone è proposto in due colorazioni, Desert Gold e Velvet Grey, e sarà in vendita fino al 31 maggio al prezzo di 399,99 euro, con incluso lo smartwatch Honor Watch 2i. Questa offerta mira a democratizzare l'innovazione flagship e a rendere la tecnologia di fascia superiore accessibile a un pubblico più ampio.