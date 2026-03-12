Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 28 giugno

Il grande evento musicale Radio Italia Live – Il Concerto farà il suo ritorno a Palermo nel 2026. L’appuntamento, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, è fissato per domenica 28 giugno 2026 presso il suggestivo scenario del Foro Italico.

L’annuncio è stato dato ufficialmente da Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, ai microfoni dell’emittente, con la partecipazione del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha condiviso l’entusiasmo per la nuova edizione dell’evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il pubblico e per la città.

“Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. È sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una prossima conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato, anche quest’anno, l’opportunità di poter trascorrere una serata di grande musica e di grande partecipazione. Appuntamento a domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo”, ha dichiarato Volanti.

Soddisfatto anche il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione per la città:

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana. Negli ultimi anni questa manifestazione si è confermata un grande successo di pubblico, capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico. Si tratta di un appuntamento che rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’importante occasione di promozione e crescita per tutta la città, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico. Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di saper offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un sentito ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente, Mario Volanti, per la fiducia rinnovata e per aver scelto ancora Palermo come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno”.

Il ritorno di Radio Italia Live – Il Concerto a Palermo conferma dunque il forte legame tra la città e la celebre emittente, che nel tempo ha reso l’evento una vetrina di eccellenza per la musica italiana e una festa condivisa da migliaia di spettatori. L’organizzazione è già al lavoro per definire il cast dell’edizione 2026, che verrà svelato circa un mese prima della data ufficiale, mentre cresce l’attesa per una serata che promette di regalare emozioni e grande spettacolo nel cuore del capoluogo siciliano.