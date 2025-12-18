Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Connect with us

Milano si prepara a vivere ancora una volta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Radio Italia Live – Il Concerto tornerà in Piazza Duomo venerdì 15 maggio 2026, confermandosi come l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana dal vivo.

L’annuncio ufficiale è stato dato in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, quando l’Editore Mario Volanti e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno comunicato la data dell’attesissimo evento in collegamento telefonico. Una notizia che ha immediatamente scaldato gli animi dei fan e degli artisti pronti a tornare sul palco simbolo del cuore musicale della città.

Radio Italia Live – Il Concerto 2026 conferma così la sua formula vincente: una serata gratuita, aperta al pubblico, animata dalle voci più rappresentative del panorama musicale italiano. Anche se la lineup dei protagonisti non è stata ancora svelata, la manifestazione promette di regalare spettacolo, emozioni e un grande momento di condivisione collettiva, come avviene ormai da anni.

Piazza Duomo, con la sua atmosfera unica e il suo valore iconico, diventerà ancora una volta il palcoscenico naturale di una festa dedicata alla musica e alla città. L’edizione 2026 si inserisce nel solco di una tradizione che ha saputo consolidarsi nel tempo, unendo generazioni di ascoltatori sotto il segno della passione e dell’energia della musica italiana.

Ancora una volta, Milano si prepara a diventare capitale del suono e dello spettacolo, con un evento che rappresenta non soltanto un concerto, ma un simbolo di vitalità e orgoglio per l’intero Paese. L’appuntamento è quindi fissato: venerdì 15 maggio 2026, Radio Italia Live – Il Concerto illuminerà Piazza Duomo e tutta Milano.

