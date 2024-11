Razer e Sentinels insieme per lanciare il nuovo Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition

Il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition, un nuovo mouse da gaming in edizione speciale, è appena stato annunciato da Razer, leader globale del lifestyle gaming, in collaborazione con Sentinels, uno dei team di esport più celebri e vincenti nella scena di VALORANT. Questo mouse esclusivo unisce le tecnologie di ultima generazione di Razer con l’estetica iconica dei Sentinels, offrendo agli appassionati un autentico pezzo di storia del gaming competitivo.

Il Razer Viper V3 Pro è stato il mouse numero uno per VALORANT su Prosettings.net per tre mesi consecutivi (agosto-ottobre 2024), fin dal suo lancio nell’aprile dello stesso anno, dimostrando il suo dominio indiscusso tra i professionisti degli esport.

La collaborazione tra Razer e Sentinels si basa su valori comuni di eccellenza e resilienza. I Sentinels, celebri per il loro trionfo al VCT 2024 Masters di Madrid e per le prestazioni costantemente di alto livello, rappresentano una delle squadre più competitive e ambiziose di sempre. Il Viper V3 Pro Sentinels Edition, con il suo schema di colori distintivo e il logo rosso della squadra, simboleggia lo spirito combattivo e la determinazione che caratterizzano un vero campione.

“Collaborare con Razer alla creazione del Viper V3 Pro Sentinels Edition è stata un’esperienza esaltante”, ha dichiarato Rob Moore, CEO dei Sentinels. “Questa collaborazione rappresenta il nostro impegno nel dotare i nostri giocatori e fan delle migliori periferiche disponibili.”

Alla base della Sentinels Edition troviamo il Viper V3 Pro, già apprezzato per il suo design simmetrico e leggero e per la tecnologia all’avanguardia. Equipaggiato con il sensore ottico Focus Pro 35K Gen-2 di Razer, il mouse offre una precisione senza precedenti, con un’accuratezza di risoluzione del 99,8%. Grazie al software avanzato, i giocatori possono personalizzare il controllo attraverso funzionalità come la rotazione del mouse e la sensibilità dinamica, ottimizzando l’esperienza di gioco. Il Viper V3 Pro supporta inoltre un polling rate reale fino a 8000 Hz tramite il dongle wireless Razer HyperPolling, garantendo una latenza ridottissima e una risposta fulminea.

Questa edizione speciale del Viper V3 Pro celebra il costante primato di Razer nella tecnologia esport, confermato dalla sua posizione di preferenza tra i professionisti di VALORANT su Prosettings.net. La collaborazione tra Razer e Sentinels non solo offre uno strumento tecnologico eccezionale, ma rappresenta anche un simbolo della loro leadership e innovazione nel panorama del gaming competitivo.

Il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition è disponibile al prezzo di €199,99