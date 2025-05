RED BULL 64 BARS: il nuovo episodio segna l’attesissimo ritorno di FABRI FIBRA

Il mondo del rap italiano accoglie con entusiasmo il ritorno di Fabri Fibra nel prestigioso format Red Bull 64 Bars. Dopo il suo debutto nel 2022, il leggendario rapper torna per la seconda volta come protagonista in un episodio che promette di portare il rap alle sue radici, con 64 barre intense e senza compromessi.

Il nuovo episodio, già disponibile su Red Bull Droppa, vede la partecipazione di produttori di primo piano come Chef P, James Logan e l’americano multiplatino Amadeus, noto per le sue collaborazioni con artisti come 50 Cent, Chris Brown e Tyga. Questa combinazione di forze creative rende evidente come il Red Bull 64 Bars punti a superare i confini nazionali e a portare il rap italiano al centro della scena internazionale.

Fabri Fibra, con il suo flusso tagliente e la sicurezza che solo un veterano del rap può mostrare, offre un’autentica dichiarazione d’identità. “È amore per il rap – un amore totale, inevitabile, costante – ma è anche guerra, sfida, resistenza: ‘La guerra è con le rime, la pace è dei sensi’.” Fibra si muove con maestria tra punchline affilate e riferimenti culturali e pop, mantenendo una consapevolezza critica del mercato e del mondo contemporaneo.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, Fabri Fibra continua a influenzare profondamente la scena rap italiana. Dai suoi inizi con l’album “Turbe Giovanili” nel 2002 fino al doppio platino “Caos”, ha dimostrato come la tecnica possa viaggiare di pari passo con i contenuti, trasformando il rap nel nuovo cantautorato italiano. Inoltre, il suo ruolo di giudice nella serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” lo ha ulteriormente consacrato come una delle figure di riferimento del panorama musicale.

Fabri Fibra rappresenta un esempio di evoluzione artistica e resistenza nel mondo del rap, un genere che ha saputo far suo e che continua a ridefinire con linguaggio vivace, profondità e la passione che solo i grandi artisti possiedono. Con una carriera costruita su autenticità e talento, Fabri Fibra non si limita e invita il suo pubblico a fare lo stesso: “Non imitare! Non ti limitare!”