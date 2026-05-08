Regular Show torna con Le Cassette Perdute: debutto mondiale l'11 maggio 2026

Regular Show: Le Cassette Perdute debutta l'11 maggio 2026 su Cartoon Network e HBO Max con nuove avventure inedite di Mordecai e Rigby. Serie Emmy originale.

Uno dei fenomeni più amati dell'animazione contemporanea, Regular Show, sta per tornare con una nuova serie dal titolo Le cassette perdute (Regular Show: The Lost Tapes). Il nuovo capitolo della popolare comedy animata vedrà il suo debutto mondiale lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:00 su Cartoon Network (canale 606 di Sky) e sarà disponibile anche su HBO Max, offrendo ai fan nuove e scatenate avventure di Mordecai e Rigby.

La serie è creata da JG Quintel, vincitore di un Emmy, e prodotta dai Cartoon Network Studios. La storia segue ancora una volta Mordecai e Rigby, due migliori amici che lavorano in un parco locale e che, inevitabilmente, trasformano ogni attività quotidiana in un'esplosione di caos surreale e comicità, coinvolgendo tutto il cast di personaggi ormai iconici della serie. Dopo otto stagioni di grande successo tra critica e pubblico, Regular Show conferma così il suo ruolo di riferimento per l'animazione internazionale.

Al suo apice nel 2013, Regular Show ha conquistato quasi 2,5 milioni di spettatori settimanali negli Stati Uniti e in media 4 milioni nell'area EMEA (che include Regno Unito, Sudafrica, Polonia, Italia, Spagna, Romania e Ungheria), costruendo una fanbase trasversale e particolarmente appassionata. Il successo della serie non si ferma alla TV: nel 2025 Regular Show ha raggiunto una media di 59 milioni di visualizzazioni mensili su YouTube, TikTok e Instagram, dimostrando un impatto duraturo anche sulle nuove piattaforme social. Il curriculum di premi include un Primetime Emmy Award, numerose nomination agli Emmy, agli Annie e ai BAFTA Children's Awards, oltre a un film e innumerevoli iniziative speciali.

Il creatore e produttore esecutivo JG Quintel racconta: È stato davvero divertente lavorare con tutti a nuovi episodi di Regular Show. Stiamo semplicemente creando cose per noi stessi e cercando di farci ridere a vicenda. Mi ricorda molto il periodo originale della serie. Non vedo l'ora che tutti possano vederlo.

La squadra creativa della serie vede JG Quintel, Sean Szeles e Sam Register come produttori esecutivi, Toby Jones come regista, Paula Spence alla direzione artistica e Ryan Slater come produttore. Il cast vocale include, oltre allo stesso Quintel, William Salyers, Sam Marin, Mark Hamill, Minty Lewis e Janie Haddad Tompkins.

Le cassette perdute debutterà dunque l'11 maggio 2026 con uno speciale di mezz'ora, pronto a regalare una nuova stagione di avventure inedite e risate targate Cartoon Network.