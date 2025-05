Renault 4 Savane 4×4 Concept: debutto mondiale a Roland-Garros 2025

Renault accende i riflettori sul futuro della mobilità elettrica con la Renault 4 Savane 4×4 Concept, presentata in anteprima mondiale durante il prestigioso torneo di Roland-Garros 2025, di cui il marchio è premium partner per il quarto anno consecutivo. La showcar rappresenta un omaggio moderno all’iconica Renault 4 Savane, reinterpretata con uno spirito da “gentleman explorer” che coniuga robustezza, estetica raffinata e tecnologia avanzata.

Concepita per affrontare qualsiasi tipo di terreno, Renault 4 Savane 4×4 Concept è dotata di trazione integrale permanente grazie all’introduzione di un secondo motore elettrico sul retrotreno. L’altezza da terra aumentata di 15 mm e le carreggiate allargate migliorano la dinamica su percorsi off-road, mentre i pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ da 18” su cerchi specifici Savane assicurano massima aderenza anche su fango, neve e sterrati.

Il design è un chiaro inno all’avventura raffinata. La nuova livrea Verde Giada, arricchita da dettagli in Nero Lucido su paraurti e passaruota, si fonde con motivi camouflage in tessuto stampato sul tetto. Gli interni esprimono sobrietà e cura artigianale, con sedili in tessuto Marrone Scuro trapuntati tono su tono e dettagli pied-de-poule. Il logo retroilluminato 4Savane sulla plancia ne rafforza l’identità esclusiva.

Tecnologia su piattaforma AmpR Small e spirito avventuriero si uniscono in un concept 100% elettrico del segmento B, che dimostra come l’elettrificazione possa spingersi ben oltre l’ambiente urbano.

Accanto alla Savane 4×4 Concept, Renault espone per la prima volta al pubblico la Renault 5 Turbo 3E, una supercar elettrica compatta dallo stile esuberante. Con motori da 555 CV, architettura a 800 volt e livrea che richiama la mitica R5 Turbo del Tour de Corse 1982, la Turbo 3E ha già raccolto oltre 700 prenotazioni per i suoi 1.980 esemplari numerati, proposti a un prezzo consigliato di 160.000 euro.

In evidenza anche la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, edizione speciale che celebra il celebre torneo con raffinati richiami estetici all’universo del tennis, come il motivo a “Croce di Sant’Andrea” e il tappetino di ricarica color terra battuta. Questa versione è equipaggiata con batteria da 52 kWh e vanta un’autonomia fino a 410 km WLTP.

Renault conferma il proprio impegno per la mobilità sostenibile con una flotta ufficiale composta per l’87% da veicoli elettrici e ibridi. I modelli Scenic E-Tech Electric, Rafale e Espace Full Hybrid E-Tech saranno affiancati dalle novità Renault 4 e Renault 5 E-Tech Electric. Inoltre, torneranno in servizio due navette autonome elettriche, che collegheranno Porte d’Auteuil al villaggio del torneo, in collaborazione con WeRide.

Il programma sociale Give Me 5 continua a crescere con l’ingresso del tennista Ugo Humbert tra i suoi Ambasciatori, accanto a campioni come Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Diede de Groot e Luca Van Assche. L’iniziativa, nata per favorire l’accesso allo sport nei quartieri disagiati, trasforma campi da tennis in spazi di inclusione e socialità, rafforzando il legame tra mobilità sostenibile e responsabilità sociale.

Con il piano strategico “Renaulution”, Renault si afferma come leader nell’innovazione e nella transizione energetica, combinando tradizione, modernità e attenzione all’ambiente. Le nuove proposte presentate a Roland-Garros rappresentano non solo un’evoluzione tecnologica, ma anche un potente messaggio di stile, identità e visione.