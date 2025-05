Renault: arriva il nuovo full hybrid da 160 CV

Renault ha recentemente introdotto un significativo aggiornamento nella sua linea di motorizzazioni. La casa automobilistica francese, classificata al secondo posto nelle vendite di auto ibride in Europa, continua a innovare con il lancio di un motore full hybrid E-Tech da 160 CV. Nel corso degli ultimi cinque anni, Renault ha venduto 750.000 veicoli full hybrid, consolidando così la sua posizione nel mercato.

L’ultimo modello di motore, un 1.8 litri full hybrid E-Tech da 160 CV, è progettato per fornire più potenza e meno consumi. Questo innovativo motore, dotato di una batteria da 1,4 kW/h, sarà integrato nei modelli Captur e Symbioz. Le emissioni di CO2 dichiarate per entrambi i modelli sono di soli 99 g/km, una cifra che mette in risalto l’efficienza ambientale del sistema.

Un aspetto particolarmente interessante della tecnologia full hybrid E-Tech è la capacità di avviare il veicolo in modalità 100% elettrica, garantendo una guida silenziosa e rispettosa dell’ambiente. Inoltre, in ambienti urbani e periurbani, questi veicoli sono in grado di operare fino all’80% del tempo in modalità elettrica.

L’apertura degli ordini per il Renault Captur è prevista per l’8 maggio, con le prime consegne ai clienti che inizieranno nel luglio 2025. Il prezzo di ingresso del Captur full hybrid E-Tech 160 CV è fissato a €30.250. Parallelamente, Renault ha annunciato una nuova motorizzazione benzina mild hybrid 140 per il modello Symbioz, al fine di arricchire ulteriormente la gamma disponibile. I prezzi per la Symbioz Evolution mild hybrid 140 e la versione Evolution full hybrid E-Tech 160 CV verranno comunicati nel mese di giugno.