Renault, Dacia e Alpine protagoniste elettriche al Salone dell'Auto di Parigi 2026

Renault Group conferma la sua presenza al Salone dell'Auto di Parigi 2026 con Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+ in uno stand di 5.000 mq al Padiglione 6.

Dal 12 al 18 ottobre 2026, Renault Group sarà tra i grandi protagonisti del Salone dell'Auto di Parigi 2026, confermando la propria storica presenza alla manifestazione automobilistica francese giunta alla 91ª edizione. Nel Padiglione 6 del Parc des Expositions di Porte de Versailles, il Gruppo porterà sotto i riflettori i marchi Renault, Dacia, Alpine e Renault Pro+, con una forte attenzione verso elettrificazione, innovazione tecnologica e mobilità sostenibile.

La giornata inaugurale del 12 ottobre sarà dedicata alla stampa internazionale e ai content creator, che avranno l’opportunità di confrontarsi con dirigenti ed esperti del Gruppo per approfondire i primi risultati del nuovo piano strategico futuREady, presentato sette mesi prima dell’evento. Durante l’apertura al pubblico, il Salone accoglierà circa 500.000 visitatori, pronti a scoprire le novità dei quattro stand del Gruppo.

Il marchio Renault si presenterà a Parigi con una gamma completamente orientata verso l’elettrificazione. Su uno spazio espositivo di 2.500 metri quadrati saranno mostrati 22 modelli elettrificati, metà full electric e metà ibridi, insieme a diverse concept car che anticiperanno la direzione stilistica e tecnologica della Casa francese.

L’obiettivo della Marca è consolidare la propria posizione in Europa attraverso una nuova fase di crescita, facendo leva su tecnologie innovative, esperienze immersive e dimostrazioni interattive dedicate ai visitatori. Il percorso espositivo comprenderà anche attività digitali e aree store pensate per coinvolgere il pubblico nel mondo Renault.

Grande attenzione anche per Renault Pro+, il brand dedicato ai veicoli commerciali e ai servizi professionali. Su una superficie di 700 metri quadrati saranno esposti sei veicoli Renault 100% elettrici, tutti prodotti in Francia.

Tra le principali novità spicca il debutto della nuova generazione di Nuovo Trafic E-Tech Electric, proposto anche in configurazioni specifiche per allestimenti professionali, incluse le versioni telaio e pianale cabinato. Renault Pro+ presenterà inoltre nuovi servizi dedicati agli operatori professionali, con l’obiettivo di migliorare efficienza operativa e sostenibilità della mobilità aziendale.

Anche Dacia sarà protagonista del Salone con uno stand di 900 metri quadrati e una gamma composta da dieci modelli completamente elettrificati tra motorizzazioni ibride ed elettriche.

La Casa continuerà a puntare sul proprio storico equilibrio tra qualità, accessibilità e praticità, accelerando però il processo di elettrificazione della gamma. Riflettori puntati soprattutto su Striker, nuovo modello multi-energia del segmento C che rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione del marchio in uno dei segmenti più strategici del mercato europeo.

Dacia confermerà inoltre la propria identità legata al mondo dei 4x4 accessibili e alla leadership nelle motorizzazioni GPL, elementi che continuano a distinguere il brand sul mercato internazionale.

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 sarà un momento chiave anche per Alpine, impegnata in un importante percorso di crescita nel segmento premium sportivo.

La Casa francese presenterà diverse novità, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi stilistici della futura generazione della storica Alpine A110. Il marchio punta infatti a costruire una nuova identità sportiva ad alte prestazioni, capace di combinare heritage, innovazione tecnologica ed elettrificazione.

Con una gamma sempre più ampia e una strategia orientata al futuro, Alpine sfrutterà la vetrina parigina per rafforzare il legame con appassionati e nuovi clienti, mostrando concretamente l’evoluzione del brand verso una nuova era della sportività elettrica.