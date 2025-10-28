Renault Duster torna in India: il grande ritorno del SUV che ha fatto la storia

Renault ufficializza il ritorno del suo best-seller in India, un Paese che rappresenta oggi uno dei mercati automobilistici più dinamici e promettenti al mondo. Con oltre 200.000 unità vendute nella sua precedente generazione, il Renault Duster si prepara a tornare sulle strade indiane, riaffermandosi come una vera e propria icona del segmento B-SUV.

Nel 2024, l’India si è confermata come il mercato automobilistico a crescita più rapida a livello globale (+7%), diventando il terzo mercato mondiale dopo Cina e Stati Uniti. In questo contesto di forte espansione, Renault individua un’opportunità strategica per rafforzare la propria presenza fuori dall’Europa e consolidare la sua posizione nei mercati emergenti.

Il ritorno del Duster segna una nuova tappa dell’International Game Plan 2027, il piano di sviluppo internazionale del Gruppo Renault, che punta a progettare, sviluppare e produrre i veicoli direttamente nei Paesi di commercializzazione. L’obiettivo è quello di rispondere in modo più mirato alle esigenze dei clienti locali, riducendo i tempi di sviluppo e valorizzando la capacità produttiva dei diversi hub globali.

Lanciato originariamente in India nel 2012, il Renault Duster ha ridefinito il concetto di SUV per il mercato locale, diventando un pioniere del segmento B-SUV. Per molti automobilisti indiani, il Duster non è stato solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di ambizione, successo e libertà. In quegli anni, ha contribuito a creare un nuovo modo di vivere la mobilità, unendo robustezza, versatilità e design distintivo.

A livello globale, Renault ha venduto oltre 2 milioni di Duster in più di 100 Paesi, confermando il successo planetario di un modello che è riuscito a coniugare affidabilità e spirito d’avventura.

Il nuovo Renault Duster sarà assemblato nello stabilimento di Chennai (RNAIPL), che diventerà il fulcro della strategia industriale della Marca in India. Con questo impianto, Renault aggiunge il quinto e ultimo hub produttivo fuori dall’Europa, dopo America Latina, Corea del Sud, Turchia e Marocco, consolidando così la propria offensiva internazionale.

Con il nuovo Duster, Renault punta a riscrivere ancora una volta la storia del SUV compatto, facendo leva su una formula collaudata: design moderno, tecnologie innovative e una produzione locale in grado di soddisfare le aspettative di un mercato sempre più esigente.