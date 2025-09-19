Renault protagonista alla Milano Fashion Week 2025 con l’iconica R4

Milano conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale mondiale della moda. Dal 23 al 29 settembre 2025 la città ospiterà la Milano Fashion Week, evento che richiama l’attenzione internazionale su passerelle, maison e innovazione creativa. Tra le vetrine del design e i palcoscenici dell’alta moda, quest’anno torna in scena anche un’icona a quattro ruote che ha saputo attraversare generazioni: la Renault 4.

Dopo il successo dello scorso anno, Renault rinnova la sua presenza a Milano Fashion Week 2025 con uno spazio esclusivo nel cuore di Brera, presso RNLT, hub creativo del marchio francese. Un luogo pensato non solo come showroom, ma come crocevia di arte, design e lifestyle, perfettamente in sintonia con l’atmosfera cosmopolita e sperimentale della settimana della moda.

La protagonista indiscussa sarà la nuova Renault R4, un modello che da sempre evoca libertà, indipendenza e spirito d’avventura. Oggi, nel pieno del lancio sul mercato italiano, la R4 si presenta con un design rinnovato e connesso con le esigenze contemporanee, pur mantenendo intatta quell’aura di autenticità che l’ha resa un’auto simbolo.

La scelta di Milano e in particolare di Brera non è casuale. Il quartiere è da decenni punto di incontro tra creatività, arte e innovazione, valori che ben si intrecciano con l’identità della R4 e con la visione di Renault. Così, mentre le passerelle detteranno i trend della prossima stagione, la R4 si propone come vera e propria icona di stile su quattro ruote, capace di catturare lo sguardo di fashion addicted e curiosi.

In un contesto in cui moda e mobilità dialogano sempre più, Renault dimostra di voler essere parte attiva del linguaggio del contemporaneo, unendo heritage e innovazione. La presenza della R4 alla Milano Fashion Week 2025 non è solo una celebrazione del passato, ma soprattutto un segnale chiaro del futuro che il brand intende costruire: sostenibile, creativo e profondamente legato alle emozioni.