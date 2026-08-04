ASUS presenta ProArt PA40SU, case esterno SSD USB4 per professionisti e creator

ASUS svela ProArt PA40SU, case esterno per SSD NVMe M.2 con USB4 fino a 40 Gbps, ventola smart e design ultrasottile. Ideale per professionisti e creativi.

ASUS ha annunciato il nuovo ProArt PA40SU, un case esterno per SSD NVMe M.2 pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e content creator che cercano uno storage portatile, veloce e affidabile.

La caratteristica di punta è la connessione USB4 che consente trasferimenti ultraveloci fino a 40 Gbps, garantendo performance di livello superiore sia per la gestione di file multimediali di grandi dimensioni che per i backup rapidi. Il case supporta SSD NVMe M.2 nei formati 2230 e 2280, offrendo la massima versatilità per chi lavora con grandi volumi di dati.

Per mantenere elevate le prestazioni durante i carichi di lavoro intensi, ProArt PA40SU è equipaggiato con una ventola intelligente a quattro livelli e un pad termico preinstallato. Questo sistema di raffreddamento attivo permette di gestire efficacemente le temperature, evitando il thermal throttling anche durante sessioni prolungate di editing, backup o trasferimento dati. Gli interni test ASUS mostrano la capacità di trasferire fino a 2.960 GB di dati in 30 minuti senza cali di performance.

Il design si distingue per il profilo ultrasottile di appena 13,5 mm e la finitura elegante Stealth Black, elementi che rendono il case perfetto sia per l'utilizzo in studio che in mobilità. Il meccanismo di apertura push-to-open senza attrezzi facilita l'installazione o la sostituzione rapida dell'SSD, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso.

Completano la dotazione il software ProArt SSD Dashboard, che permette il monitoraggio in tempo reale di stato, salute e prestazioni dell'SSD, e un sistema di dissipazione del calore studiato per supportare i workflow più impegnativi. Il case è stato progettato per professionisti che lavorano con flussi di editing video 4K, trasferimenti di grandi quantità di dati e backup rapidi.

Il ProArt PA40SU sarà disponibile al prezzo consigliato di 69,90 euro presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori Powered by ASUS e i principali partner commerciali. Una proposta pensata per chi cerca massima velocità, affidabilità e praticità senza rinunciare al design.