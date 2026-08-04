Accessori smart: le soluzioni SBS e PURO per un ritorno in ufficio con energia

Scopri come rientrare dalle vacanze con energia grazie agli accessori innovativi di SBS e PURO: ricarica veloce, protezione per laptop e stile per la scrivania.

Rientrare dalle vacanze e riprendere la routine lavorativa può essere meno traumatico con i giusti strumenti, capaci di ottimizzare energia e praticità nella vita quotidiana. Le soluzioni proposte da SBS e PURO si presentano come veri alleati per chi desidera un back to work senza stress, con dispositivi sempre carichi e protetti, sia in ufficio sia durante gli spostamenti.

La nuova Desk Station PULSE di SBS rappresenta una soluzione all-in-one per chi lavora con più dispositivi digitali. Dotata di sei porte e tecnologia Power Delivery 3.1, questa stazione di ricarica da 240W è ideale per alimentare contemporaneamente laptop, smartphone e tablet con velocità e sicurezza. La presenza della tecnologia PPS assicura un'erogazione efficiente e intelligente della potenza richiesta da ogni device, mentre il Dynamic Power Distribution distribuisce in modo ottimale la carica fra le porte attive. A rendere l'utilizzo ancora più intuitivo è il display a colori che mostra, in tempo reale, lo stato di potenza, porte e temperatura: il tutto racchiuso in un design compatto grazie alla tecnologia GaN, sinonimo di prestazioni elevate e dimensioni contenute.

Per lavorare senza interruzioni, SBS propone anche il Kit di ricarica Laptop: caricatore da parete da 65W dotato di Power Delivery 3.0 e cavo USB-C da due metri. Questa combinazione permette la ricarica rapida di molteplici dispositivi e offre libertà di movimento durante l'utilizzo, assicurando compattezza e sicurezza anche fuori dall'ufficio. Un'opzione ideale per chi vuole ridurre al minimo i tempi morti e proteggere la batteria del proprio laptop o smartphone, grazie alla tecnologia GaN che rende il caricatore pratico da portare ovunque.

PURO si prende cura del laptop anche fuori casa con una linea di custodie pensate per stile e protezione. La Sleeve Pocket, disponibile in più misure e colori, è ideale per chi cerca un accessorio minimale, sottile ma affidabile negli spostamenti. Chi invece desidera mantenere visibile il design originale del MacBook troverà nella cover Clip-On una soluzione trasparente, con piedini antiscivolo e fori per una corretta areazione, così da evitare il rischio di surriscaldamento.

A completare il set di accessori, la borraccia Hydro by PURO: un must per la scrivania di chi non rinuncia allo stile. Realizzata in acciaio inossidabile e disponibile in tre formati (500 ml, 700 ml, 1 litro), questa borraccia mantiene le bevande fredde fino a 24 ore e calde fino a 12, senza trattenere sapori o odori diversi grazie alla speciale struttura interna. Il rivestimento soft-touch, il finish opaco e il design sweat free la rendono funzionale ed elegante in ogni ambiente.