Vegas Jones celebra 10 anni di carriera con un grande live a Milano e il nuovo album

Vegas Jones, una delle figure più riconoscibili del rap italiano, si prepara a celebrare un decennio di musica con un appuntamento unico: martedì 1° dicembre 2026 salirà sul palco del Fabrique di Milano per festeggiare insieme ai suoi fan dieci anni di carriera.

L'evento si preannuncia come una vera e propria festa, arricchita da una band live e da special guests pronti a condividere il palco insieme al rapper nato a Cinisello Balsamo. Le celebrazioni saranno l'occasione perfetta per rivivere dal vivo i brani più iconici del suo percorso e ripercorrere le tappe principali della sua evoluzione artistica, iniziata nel 2016 con la pubblicazione di Chic Nisello e arrivata oggi al nuovo capitolo con l'album Chic Nisello 2, pubblicato a maggio 2026.

A dieci anni dall'uscita dell'album che ha dato il via alla sua carriera, Vegas Jones rinnova la sua presenza nella scena musicale italiana con un progetto che si propone di aggiornare e rilanciare le sue origini artistiche. Il nuovo album, Chic Nisello 2, rappresenta un ritorno alle radici ma anche una spinta verso nuove sonorità e una maturità che si riflette in testi sempre più intensi e personali.

Per inaugurare le celebrazioni, il rapper ha pubblicato lo scorso 14 ottobre il singolo Nel dubbio, un pezzo intimo e introspettivo che rappresenta il primo passo verso una nuova fase artistica e personale. Un brano dedicato a chi ha dovuto perdersi per ritrovarsi e trovare il coraggio di scegliere, anche tra paure e incertezze.

Gli esclusivi VIP Pack sono già esauriti, mentre i biglietti restano disponibili per tutti i fan che vorranno vivere dal vivo questa tappa fondamentale della carriera di Vegas Jones.

Con una carriera costellata da album di successo e numerose certificazioni Platino e Oro, Vegas Jones, classe 1994, ha saputo conquistare il pubblico grazie a un flow personale, testi diretti e un'attitudine autentica. Il suo percorso comprende progetti fondamentali come Bellaria (2018), La bella musica (2019), il mixtape Jones (2023) e l'EP Primetime (2025), che hanno consolidato la sua reputazione nella scena rap nazionale. Dopo una lunga serie di concerti nei festival estivi e il sold out ai Magazzini Generali di Milano nell'ottobre 2025, il rapper si conferma tra i protagonisti della nuova scena urban italiana.

Da Chic Nisello a Chic Nisello 2, Vegas Jones continua la sua evoluzione personale e musicale, mantenendo forte il legame con le proprie origini e rinnovando il messaggio che lo ha reso amato negli anni.