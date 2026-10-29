NORD SUD OVEST EST: il quinto episodio della serie Sky Original sugli 883

La serie Sky Original sulla leggendaria storia degli 883 torna il 30 ottobre con il quinto episodio: successi, amicizia e sfide inedite per Max e Mauro.

Dal 30 ottobre arriva su Sky e in streaming su NOW il quinto attesissimo episodio di NORD SUD OVEST EST - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, la serie Sky Original firmata Sydney Sibilia e prodotta da Groenlandia che racconta l'ascesa del duo musicale Max Pezzali e Mauro Repetto.

Nel nuovo episodio, diretto da Simone Godano, i protagonisti Max e Mauro, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, devono fare i conti con un successo che travolge ogni aspettativa. Tra aerei privati, carte di credito mai viste prima e l'apparizione in programmi TV che hanno segnato un'epoca, la loro vita si trasforma in un vortice di esperienze straordinarie. Mentre il nuovo album conquista il pubblico, per Max e Mauro si apre una fase ricca di euforia ma anche di nuovi interrogativi.

Nel frattempo Cisco e Nemorino sono alle prese con il cambiamento di un mondo che sembra non aspettare nessuno. Il rischio che le strade dei quattro amici si separino è concreto, ma l'amicizia resta il filo conduttore che li unisce sopra ogni tentazione o ambizione artistica. "Per Max e Mauro, più di ogni piano artistico e di ogni invito stuzzicante conta l'amicizia, e in un'epica cavalcata i cowboy di Pavia attraversano l'Italia per condividere una serata unica".

A fianco dei protagonisti tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino). Tra le novità della stagione compaiono Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina), per un cast sempre più ricco e affiatato.

La seconda stagione della serie, ambientata nel 1993, ruota attorno alle emozioni e alle disillusioni del periodo in cui tutto sembra possibile ma nulla è semplice. Scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia, la regia vede un team rinnovato con Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La produzione è curata da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia e Sky Studios.

Il nuovo episodio, tra clip inedite e atmosfere anni Novanta, si annuncia come un viaggio tra sogni, musica e legami autentici. Le storie di amicizia e successo dei giovani 883 continuano a coinvolgere, mostrando quanto sia difficile mantenere se stessi quando il mondo intorno cambia troppo in fretta.