Valentina Parisse torna con il singolo Fiori nella Gola: pop-rock tra fragilità e coraggio

Valentina Parisse ritorna sulla scena musicale con il nuovo singolo Fiori nella Gola, disponibile dal 30 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali. Il brano, caratterizzato da un'atmosfera intensa e viscerale, fonde la delicatezza delle emozioni con la forza di un sound pop-rock autentico e contemporaneo. Fiori nella Gola dà anche il titolo all'album atteso per i primi mesi del 2027, anticipando una direzione artistica sempre più personale.

Ci sono parole che arrivano fino alla gola e rimangono lì. Vive, bellissime, impossibili da pronunciare. Sentimenti che cercano una voce, ma restano sospesi tra il desiderio di rivelarsi e la paura di farlo, racconta la cantautrice romana. Il brano nasce proprio da questa tensione emotiva, raccontando la distanza tra ciò che proviamo e ciò che riusciamo a esprimere.

Chi ha detto che siano soltanto il dolore e le cose brutte a toglierci il respiro? A volte sono proprio quelle più belle, continua Parisse, che immagina di sostituire il classico "nodo alla gola" con dei fiori: Parole bellissime, vive, rimaste incastrate proprio un istante prima di uscire. Quelle cose che, una volta pronunciate, ti rivelano. Ti lasciano nudo davanti a qualcuno, senza più la possibilità di nasconderti.

Il singolo consolida il percorso di Valentina Parisse, già tracciato nei precedenti lavori come Minimal, Asteroide e Le cose che sai, attraverso un pop-rock emotivo e contemporaneo. Il testo, scritto a quattro mani con Lara Ingrosso e prodotto da Paolo Caruccio, si lascia attraversare da immagini di quotidianità: il rumore della sveglia, la luce che filtra, piccoli gesti ripetuti in cui si annidano pensieri inespressi. Dalla dimensione raccolta l'intensità cresce fino a un'esplosione emotiva, accompagnata da chitarre vive e da una voce capace di passare dalla delicatezza del sussurro alla forza scenica.

Siamo diventati bravissimi a comunicare. Non sono sicura che siamo diventati altrettanto bravi a dire riflette la cantautrice, sottolineando come anche nell'era dell'ipercomunicazione la sincerità emozionale resti sfuggente.

Il videoclip ufficiale di Fiori nella Gola sarà pubblicato in contemporanea con l'uscita del singolo il 30 ottobre alle ore 14 sul canale YouTube di Valentina Parisse. La direzione artistica dell'immagine è affidata a SHAKE Plastik Dreamer, già al fianco di grandi nomi della musica internazionale.

L'album in arrivo nel 2027 promette di approfondire il viaggio nelle pieghe emotive della contemporaneità, offrendo una narrazione coerente che si muove tra pop, energia rock e ricerca introspettiva. Mi affascina l'idea che una parola non sia soltanto il suono che diamo a qualcosa. Che possa essere l'inizio di qualcosa, conclude Valentina Parisse, perché certe cose esistono dentro di noi da sempre. Ma è soltanto quando troviamo il coraggio di dar loro un suono che cominciano a esistere anche fuori. È un salto meraviglioso. E fa una paura tremenda. Perché da quel momento, il mondo non è più esattamente lo stesso.

Fiori nella Gola segna quindi una nuova tappa nella carriera dell'artista, tra fragilità, coraggio e la voglia di trasformare il silenzio in musica.