Zecchino d'Oro in prima serata: edizione speciale da Roma con Carlo Conti

Zecchino d'Oro torna in prima serata il 4 dicembre da Roma, condotto da Carlo Conti e ospitato dalla Rai, con omaggi storici e raccolta fondi Operazione Pane.

Torna in prima serata il celebre Zecchino d'Oro con un'edizione davvero eccezionale che vede alcune novità storiche per il longevo festival televisivo. Per la prima volta lo Zecchino d'Oro si sposta da Bologna e andrà in onda da Roma, venerdì 4 dicembre, accolta dalla Rai nello Studio 5 Fabrizio Frizzi. La conduzione è affidata a Carlo Conti, volto amatissimo della televisione italiana.

Questa scelta è dettata da una circostanza del tutto particolare: l'Antoniano di Bologna, tradizionale sede della manifestazione, è impegnato in una significativa ristrutturazione del proprio Cinema-Teatro. Un intervento che restituirà alla città uno spazio completamente rinnovato, pronto ad accogliere il ritorno dello Zecchino d'Oro e le celebrazioni per la 70ª edizione nel 2027.

L'edizione di quest'anno celebra la storia e il valore sociale del festival. Oltre alle nuove canzoni in gara, la serata renderà omaggio ai brani più amati interpretati da noti cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Siamo lieti di accogliere lo Zecchino d'Oro nei nostri studi e di ospitare un'edizione che conferma il legame della Rai con una manifestazione che da sempre accompagna generazioni di bambini e famiglie, ha dichiarato Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time.

Non mancherà lo spirito solidale che da sempre accompagna l'evento: la raccolta fondi a favore di Operazione Pane anche quest'anno sarà una delle colonne portanti della manifestazione, offrendo sostegno concreto alle persone più fragili tramite l'attività dell'Antoniano.

L'organizzazione esprime la propria riconoscenza alla Rai per l'accoglienza e si prepara a due anni di grandi appuntamenti: prima questa speciale serata romana, poi il ritorno in una Bologna rinnovata per celebrare tutti insieme la 70ª edizione dello Zecchino d'Oro nel 2027.