rob debutta con l'EP "CHAOS PERFETTO": nuovo volto del pop-punk generazionale

Debutto discografico per rob, nome d'arte di Roberta Scandurra, che pubblica oggi il suo primo EP "CHAOS PERFETTO" disponibile in digitale. Dal 9 maggio, il lavoro sarà reperibile anche in formato fisico.

Dietro questo progetto c'è l'urgenza di tradurre in musica un periodo di autentica trasformazione personale e artistica. "Un cambiamento improvviso, una vita che accelera senza preavviso, e la necessità di trovare un nuovo equilibrio": così si sintetizza la genesi di questo EP, realizzato in soli tre mesi. Il titolo racchiude un caos vissuto e reale, che nel suo disordine trova una forma di perfezione autentica e non costruita.

"CHAOS PERFETTO" presenta un sound pop-punk, raccontando la difficoltà di navigare tra emozioni, relazioni e aspettative in un momento storico intenso ma instabile. L'EP non cerca risposte, né ordine, ma si immerge nel caos dando voce e identità a una generazione.

La tracklist include sette brani: 1. COME SI FA (a vent'anni), 2. CHAOS PERFETTO, 3. CENTO RAGAZZE, 4. MISERICORDIA feat. Nitro, 5. FIORE DI LOTO, 6. LA MIA STORIA, 7. STUPIDA. Particolare rilievo assumono le collaborazioni: Nitro porta la sua voce e le sue barre in "MISERICORDIA", mentre "LA MIA STORIA" vede la firma di Naska al fianco di rob, segno di una stima crescente nella scena musicale.

Il progetto si appresta anche a vivere la sua dimensione dal vivo: il primo tour "LA MIA STORIA TOUR" parte con la data sold out l'8 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano. Sono già annunciate altre tappe, tra cui l'Etna Comics a Catania il 1 giugno, l'Oltremodo Festival a Felizzano il 13 giugno, e l'Antifestival a Cannaiola il 23 luglio. Il calendario aggiornato promette ulteriori novità.

Roberta Scandurra, classe 2005, si è già fatta notare vincendo il Tour Music Fest nel 2022 come "Artist of the year" e frequentando la Berklee di Boston nel 2023 per un workshop di Songwriting. Nel 2025 arriva la svolta con la vittoria a X-Factor, seguita dal singolo "CENTO RAGAZZE" e dalla pubblicazione di nuovi brani come "LA MIA STORIA", eseguito anche in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. I recenti singoli "STUPIDA" e "MISERICORDIA" sono i tasselli che completano questa prima fase discografica.

L'EP "CHAOS PERFETTO" segna l'inizio di un percorso musicale carico di energia, consapevolezza e autenticità, pronto a coinvolgere fan e nuovi ascoltatori dal vivo e sulle piattaforme digitali.