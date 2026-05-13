Amazfit Cheetah 2 Ultra: lo smartwatch per dominare il trail running estremo

Amazfit ha presentato il nuovo smartwatch Cheetah 2 Ultra, pensato specificamente per gli appassionati di trail running e le competizioni su lunghe distanze in montagna. Il dispositivo si distingue per prestazioni di alto livello, offrendo fino a 30 giorni di autonomia con uso standard e fino a 60 ore in modalità GPS ad alta precisione. Queste caratteristiche lo rendono il compagno ideale per chi affronta gare che superano i 160 chilometri e dove l'affidabilità è fondamentale.

Il Cheetah 2 Ultra offre avanzate soluzioni di navigazione pensate per la massima sicurezza in ambiente montano. Le mappe topografiche a colori funzionano offline e permettono di ricevere indicazioni vocali chiare in tempo reale, senza bisogno di connessione Internet. Gli utenti possono visualizzare distanza, inclinazione del percorso, salite e discese, dislivello e pendenza. La potente torcia a doppio colore integrata (bianca e rossa) incrementa la sicurezza durante le corse notturne o in emergenza, mentre la funzione SOS offre un ulteriore livello protettivo.

Lo smartwatch può vantare una robusta struttura in titanio di grado 5 e vetro zaffiro a protezione del display AMOLED ultrabrillante da 3000 nit, per una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. È completamente resistente agli agenti atmosferici, come confermato da sei certificazioni militari. La modalità di bloccaggio intelligente impedisce l'interruzione accidentale della registrazione delle attività dovute a pioggia o contatto con la vegetazione.

Cheetah 2 Ultra si pone anche come alleato nell'analisi e ottimizzazione delle prestazioni. Sono monitorabili 80 parametri in tempo reale durante allenamento e recupero: dalla distanza percorsa alla velocità, dal dislivello alla temperatura corporea. L'orologio fornisce analisi complete dello stato fisico, incluso il carico di allenamento, i livelli di affaticamento, la soglia del lattato, la variabilità della frequenza cardiaca e la funzione BioCharge. Tutto questo permette una visione aggiornata della propria condizione, supportando la gestione più efficace delle sessioni di allenamento e una migliore preparazione per le gare.

L'ecosistema integrato di Amazfit amplia ulteriormente le potenzialità del dispositivo. Sono disponibili 64 GB per archiviare mappe, musica e app, tra cui TrainingPeaks, Runna e Intervals.icu, con la possibilità di sincronizzare i dati con piattaforme come Strava. Le oltre 180 modalità sportive offrono ampia personalizzazione per ogni attività di resistenza.

La versione europea del Cheetah 2 Ultra include il supporto NFC per i pagamenti e sarà disponibile dal 13 maggio 2026 sul sito Amazfit e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 599 euro. L'offerta comprende due cinturini, uno in silicone e uno in nylon, per garantire massimo comfort sia in gara che durante gli allenamenti.

Con la serie Cheetah, Amazfit continua a rafforzarsi come riferimento nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, mettendo a disposizione strumenti all'avanguardia per sportivi e ultrarunner determinati a conquistare ogni vetta senza limiti.