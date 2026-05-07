Rosa Elettrica, tra noir e commedia: il nuovo thriller Sky con Maria Chiara Giannetta

Arriva su Sky e in streaming su NOW Rosa Elettrica, il nuovo thriller on-the-run che vede protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Dal 8 maggio saranno disponibili i primi due episodi, per poi proseguire ogni venerdì con due nuovi episodi fino al 22 maggio. La serie, prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo, si articola in sei episodi ed è liberamente ispirata al romanzo bestseller di Giampaolo Simi, pubblicato da Sellerio Editore Palermo.



La storia si concentra su Rosa, una giovane agente sotto copertura al suo primo incarico, interpretata da Maria Chiara Giannetta, chiamata a proteggere un baby boss della camorra pentito. Cocìss, interpretato da Francesco Di Napoli, ha deciso di collaborare con la giustizia per sfuggire a un destino segnato e affidare la sua vita all'unica persona in grado di proteggerlo. Ma nulla andrà come previsto: Rosa comincia a sospettare un complotto ai danni del testimone e, ignorando gli ordini ricevuti, sceglie di agire di testa propria. Entrambi si ritrovano così in fuga attraverso l'Italia, perseguitati dai clan criminali e minacciati dall'ombra di tradimenti anche tra le istituzioni.



Sul set, insieme ai due protagonisti, troviamo Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, Antonia Truppo nei panni di Nunzia Serafino, boss insospettabile soprannominata "Mamma Camorra", Pasquale Esposito come Saro Incantalupo, storico latitante, Federico Tocci come Carlo Morano e Francesco Foti nel ruolo del Sostituto Procuratore Paolo D'Intrò. La sceneggiatura è il frutto di una writers' room tutta al femminile guidata da Giordana Mari, che firma anche il soggetto di serie con Giampaolo Simi e Vittorino Testa.



Rosa Elettrica vuole essere un viaggio tra noir e comedy, in cui il rapporto tra i due principali protagonisti si evolve in modo imprevedibile, tra tensioni, diffidenza ma anche ironia. Maria Chiara Giannetta porta sullo schermo una figura di eroina per caso, combattuta tra dovere e coraggio, capace di ispirare e sorprendere.



Nei primi episodi, Rosa deve proteggere Cocìss mentre si nascondono in Emilia-Romagna. Quando Rosa segue il suo istinto, convinta che ci sia qualcosa sotto, decide di fuggire insieme al testimone, scatenando una serie di eventi che la porteranno a dover affrontare un mondo ostile e pieno di insidie. Il ritmo serrato e i dialoghi vibranti trasportano lo spettatore in un'Italia sospesa tra legalità e criminalità, tra colpi di scena e momenti di umanità.



La serie debutta in esclusiva su Sky Atlantic e NOW, mentre per i clienti Sky da più di tre anni è prevista la visione in anteprima degli episodi ogni martedì con il programma loyalty Primissime.



Rosa Elettrica si configura come una delle novità più attese della stagione, pronta a conquistare il pubblico grazie a un cast brillante e a una trama che mescola suspense e ironia.