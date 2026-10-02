Rosa Linn torna in radio con il nuovo singolo Music I Love: nuova era musicale per la star di Snap

Rosa Linn, la talentuosa artista armena dietro la hit mondiale Snap, torna oggi con il nuovo singolo Music I Love, disponibile in radio e digitale. Dopo il successo travolgente di Snap - certificata 4X Platino in Italia con oltre 2 miliardi di stream globali - l'artista ventiseienne inaugura una nuova fase del suo percorso musicale, affiancata dal produttore vincitore di un Grammy Rick Nowels e dalla cantautrice Madison Love. Il brano riflette un sound indie-pop sognante e cinematografico, capace di unire energia positiva e malinconia, regalando un'esperienza profondamente personale che racconta la rinascita artistica di Rosa Linn.

Dopo collaborazioni con nomi di calibro internazionale come Gary Barlow, Sam Feldt, Galantis e R3HAB, Rosa Linn ha attraversato un periodo difficile a livello personale, segnato da isolamento e depressione. Il nuovo singolo Music I Love rispecchia la sua ritrovata libertà creativa e segna il ritorno alla gioia di scrivere e fare musica senza pressioni o aspettative, come racconta la stessa artista.

Sono una romantica senza speranza. Scrivo sempre d'amore - racconta Rosa Linn - Essere innamorata mi porta in uno stato mentale di pura felicità. Negli ultimi due o tre anni mi sono sentita molto isolata e ho sofferto di depressione per parecchio tempo. Non avevo più molto da dire e uscivo a malapena di casa. Avevo perso fiducia nelle mie capacità di autrice.

Dopo una pausa, l'artista ha scelto di ripartire senza l'urgenza di dimostrare nulla: una ragazza, una chitarra e un laptop, pronta a lasciarsi alle spalle dubbi e difficoltà. Questo senso di leggerezza e autenticità traspare anche nel videoclip ufficiale, online insieme all'uscita del singolo.

Music I Love è una canzone d'amore dedicata a una persona specifica. C'è qualcosa di profondamente romantico nel paragonare qualcuno alla tua musica preferita. Finalmente sto facendo la musica che voglio davvero fare, ed è la sensazione più bella che abbia mai provato - continua Rosa Linn - Mi viene naturale cantare di qualcosa di così profondo e personale. Anche Snap aveva quella stessa leggerezza, quella stessa sensazione di libertà. Penso che questa canzone sia il punto di partenza perfetto per questa nuova fase della mia vita.

Nel 2022, Rosa Linn si è affermata a livello internazionale grazie all'Eurovision Song Contest di Torino e al fenomeno Snap, rimasto in classifica per ben 64 settimane in tutta Europa e certificato 27 volte Platino. Il brano ha dominato le chart in Svizzera, Austria, Italia e Germania, entrando nella Top 10 dell'airplay italiano anche grazie alla versione bilingue realizzata con Alfa. Oggi la cantautrice è all'opera sul suo primo album, pronta a guidare la scena pop internazionale con una nuova maturità artistica.