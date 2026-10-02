Baby Gang e Neima Ezza: musica e solidarietà con il singolo Dima Falestini

Baby Gang e Neima Ezza si uniscono nel nuovo singolo Dima Falestini, una collaborazione nata all'interno del collettivo internazionale Mocro Stars che riunisce artisti marocchini e della diaspora, con l'obiettivo di superare confini geografici e culturali. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, si distingue non solo per il suo valore musicale, ma anche per il forte messaggio di solidarietà: tutte le royalties nette saranno infatti devolute a The Zaynab Project, organizzazione non profit impegnata in interventi umanitari a Gaza. Gli artisti hanno inoltre scelto di sostenere ulteriormente la causa con una donazione personale.



Con Dima Falestini la musica diventa un vero e proprio ponte tra mondi lontani. Il progetto mira a dare voce e visibilità a una comunità, trasformando la condivisione artistica in un gesto concreto di sostegno alla popolazione palestinese. Le attività supportate includeranno la distribuzione di acqua e cibo, l'assistenza alle famiglie e programmi dedicati agli orfani.



Anche dal punto di vista musicale, il brano porta un riferimento diretto alla causa palestinese, grazie al sample di Dammi Falastini di Mohammed Assaf reinterpretato da un artista palestinese. Questo elemento sonoro rafforza il legame del singolo con l'identità e la cultura della Palestina, intrecciandosi con le esperienze e le origini degli artisti coinvolti.



La musica diventa così molto più di un punto d'incontro, diventa un modo per esserci, contribuire e far arrivare un messaggio oltre i confini. La collaborazione tra Baby Gang e Neima Ezza prosegue la missione di Mocro Stars, che da sempre lavora per creare connessioni tra storie personali, culture e percorsi differenti.



Ad accompagnare l'uscita di Dima Falestini è stato realizzato un teaser girato in diverse città del mondo: un video che sottolinea l'anima internazionale del progetto e introduce un nuovo capitolo di solidarietà collettiva attraverso la musica.