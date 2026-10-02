Quarto Grado: tutte le novità sul caso Garlasco dopo la chiusura delle indagini

A Quarto Grado, in onda questa sera alle 21.30 su Retequattro, verranno rivelati tutti gli ultimi sviluppi sull'inchiesta Garlasco, che da anni cattura l'attenzione pubblica.
La Procura di Pavia ha recentemente concluso le indagini su Andrea Sempio, lasciando ora agli inquirenti la decisione se procedere con una richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio. Un altro dato centrale che emerge dalle recenti attività investigative riguarda le analisi sul DNA: secondo il parere dei PM di Pavia, non sarebbero state rilevate tracce di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, un particolare che potrebbe influenzare la ricostruzione dell'accaduto.
Durante la puntata, verrà trasmessa un'esclusiva intervista a Giorgio Portera, noto genetista ed ex ufficiale del RIS di Parma, che offrirà un approfondimento sulle analisi scientifiche dell'epoca e sui dati emersi dalle più recenti indagini. La sua testimonianza sarà fondamentale per fare chiarezza su alcuni aspetti tecnici finora rimasti poco esplorati.
Inoltre, il programma porterà all'attenzione del pubblico nuove intercettazioni che documentano presunte tensioni tra i membri della famiglia Sempio, legate alle precedenti inchieste. Si tratta di inediti che potrebbero aprire ulteriori scenari sulle dinamiche interne e sui rapporti tra i protagonisti coinvolti nei fatti.
Il parterre degli ospiti, composto da volti noti come Angela Taccia, Liborio Cataliotti, Giorgio Portera, Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese e Paolo Reale, garantirà un dibattito ricco di contributi autorevoli, per fornire al pubblico gli strumenti necessari a comprendere pienamente la complessità del caso.
Quarto Grado si conferma ancora una volta il luogo d'elezione dove approfondire i principali casi giudiziari italiani, con attenzione ai dettagli investigativi e alle novità emerse dalle aule di tribunale.
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