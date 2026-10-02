Purple Disco Machine annuncia il nuovo album COSMOTROPIA e il singolo Test My Luck

Purple Disco Machine è pronto a segnare un nuovo capitolo nella scena dance internazionale con l'annuncio del suo attesissimo quarto album, COSMOTROPIA, che arriverà il 30 aprile 2027 in versione fisica e digitale. Il producer tedesco, vero hitmaker da oltre tre miliardi di stream, celebra così la sua carriera costellata da riconoscimenti, tra cui un Grammy Award e cinque Diamond Award.

Ad anticipare l'album è il singolo Test My Luck, una collaborazione con la talentuosa cantautrice britannica MEEK. Sebbene non rifletta immediatamente le atmosfere cosmiche che caratterizzano l'album, il brano mette in luce una delle qualità distintive di Purple Disco Machine: la capacità di creare tracce energiche e coinvolgenti, in grado di instaurare una connessione immediata con il pubblico. Il singolo, disponibile dal 9 ottobre in radio, unisce un groove disco-rock di ispirazione anni '80 a una produzione vibrante, arricchita dalla voce di MEEK, che dona una sensibilità pop contemporanea e una vena indie-rock.

COSMOTROPIA si prospetta come un lavoro che attraversa decenni di storia musicale, traendo ispirazione dalle sonorità cosmic disco e dallo space rock degli anni '70 e '80. Le influenze spaziano da giganti come Pink Floyd, Alan Parsons, Jean-Michel Jarre, Vangelis e Kraftwerk, inglobando la ricerca delle radici della disco europea e offrendo così un ponte tra passato e presente senza mai perdere la firma unica di Purple Disco Machine. Al centro dell'album c'è la visione artistica di Purple Disco Machine, per il quale la musica non è fatta soltanto per essere ballata, ma anche, e soprattutto, per essere sentita e vissuta.

Purple Disco Machine, alias Tino Piontek, si è affermato tra i nomi più importanti della produzione internazionale. I suoi precedenti album Soulmatic, Exotica e Paradise hanno contribuito a rivitalizzare la disco music, conquistando oltre 30 certificazioni tra Platino e Oro nel mondo, sei numeri uno nella German Airplay Chart e partnership musicali con artisti del calibro di Lady Gaga, Dua Lipa ed Elton John. Lo scorso anno il suo remix di About Damn Time di Lizzo gli è valso un Grammy Award, confermando il suo talento anche come remixer.

Oltre alle produzioni in studio, Purple Disco Machine brilla anche sul palco: la sua residency al Pacha Ibiza e diversi eventi sold out in Europa hanno riportato la disco al centro della scena live internazionale, rendendolo protagonista di festival e club tra i più iconici.

MEEK, voce emergente della pop britannica, è stata selezionata da Rolling Stone UK tra i 25 artisti da tenere d'occhio. Dopo il successo di "Fabulous" e collaborazioni creative per artisti come Rita Ora, Martin Garrix, Alan Walker e R3HAB, MEEK sta conquistando pubblico e critica con brani autentici, live importanti e il suo primo tour da headliner in arrivo nel Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti.

L'uscita di COSMOTROPIA il 30 aprile 2027 sarà disponibile in diverse edizioni, inclusi CD e LP in versioni speciali, segnando una nuova, coinvolgente tappa per uno dei producer più influenti e celebrati della scena mondiale.