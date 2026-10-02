Ghost of Yōtei Complete Edition arriva su PS5 con nuova espansione e modalità

Ghost of Yōtei Complete Edition è ora disponibile su PS5, portando con sé nuove avventure per tutti gli appassionati di action e samurai game. L'uscita propone una corposa espansione narrativa dal titolo Echoes of Sekigahara e introduce la modalità di sopravvivenza in combattimento per giocatore singolo, Most Wanted, insieme a numerosi altri contenuti e miglioramenti tecnici pensati per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente.

Echoes of Sekigahara accompagna i giocatori nell'inedita regione delle Ashoro Foothills, una zona controllata dai Vipers, una pericolosa fazione nemica. Nel corso dell'espansione sarà possibile approfondire il passato di Atsu attraverso eventi che alternano presente e flashback legati alla celebre Battaglia di Sekigahara, esplorando anche il rapporto con Nagato, figura chiave nella storia del gioco. L'avventura si arricchisce di nemici inediti, nuove armi pesanti, Mythic Tales, abilità, set di armature ed elementi cosmetici.



La modalità Most Wanted offre una sfida ad ondate con difficoltà crescente, permettendo di scegliere tra quattro personaggi giocabili unici: Atsu armata di doppia katana, Oyuki con kusarigama, Nagato con lo yari e il celebre Jin Sakai da Ghost of Tsushima con il suo stile di combattimento distintivo. Ogni personaggio dispone di abilità, Ultimate e Kill Streak differenti, mentre i perk permettono di sperimentare diverse combinazioni di equipaggiamento e tattiche durante ciascuna run. I giocatori potranno accumulare Mon per sbloccare tecniche, potenziamenti, talismani e nuovi personaggi tra una sessione e l'altra, con i cosmetici sbloccati trasferibili anche nella campagna principale e nella nuova espansione.

La Complete Edition viene proposta al prezzo di 79,99 euro sul PlayStation Store e comprende il gioco base Ghost of Yōtei, la modalità cooperativa online Legends, Echoes of Sekigahara, Most Wanted, tutti i contenuti precedentemente inclusi nella Digital Deluxe Edition e l'esclusivo Amuleto di Hokkyokusei. I possessori della versione standard potranno accedere ai nuovi contenuti acquistando un aggiornamento al costo di 14,99 euro.

Ulteriori novità sono rappresentate dalla modalità Beauty of Yōtei, che permette di esplorare liberamente gli scenari di Ezo grazie alla Photo Mode, nuovi brani della Watanabe Mode, opzioni di personalizzazione avanzata per armature, trofei aggiuntivi e una nuova impostazione accessibilità ad alto contrasto. La patch v2.0 che introduce queste funzionalità sarà disponibile a partire dal 1° ottobre 2026 globalmente.

Importante anche l'introduzione della tecnologia Quick Spectral Super Resolution (QSSR), già implementata con Ghost of Yōtei e Marvel's Wolverine, che migliora drasticamente il livello di dettaglio visivo e la stabilità dell'immagine su PS5. L'opzione è selezionabile nelle impostazioni grafiche per garantire ai giocatori un'esperienza ancora più fluida e dettagliata.



