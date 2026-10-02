Verissimo: esclusiva intervista ai genitori di Chiara Poggi e tanti ospiti d'eccezione

Appuntamento imperdibile per il pubblico di Canale 5 con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 3 e domenica 4 ottobre alle 16:30.



Sabato la trasmissione accoglierà per la prima volta il giornalista Milo Infante, noto per i programmi Ore 11 e Verità nascoste su Retequattro, che si racconterà in un'intervista ritratto esclusiva. Spazio poi a Simone Annichiarico, protagonista dell'attualità televisiva dopo la recente squalifica da Grande Fratello Vip, che condividerà la sua storia e i momenti più intensi del suo percorso personale.



Anna Tatangelo, di recente mamma della piccola Beatrice, presenterà per la prima volta in studio il suo primogenito Andrea, regalando ai telespettatori emozioni autentiche. Tra gli ospiti anche Soraya Sabetta, che racconterà la sua storia d'amore con Cristian nata nell'ultima edizione di Temptation Island, e Berk Oktay, l'attore turco amatissimo dal pubblico di Canale 5 grazie al ruolo di Çağatay nella serie Forbidden Fruit.



Domenica il momento più atteso sarà l'esclusiva intervista ai genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, che dopo la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio hanno scelto di rompere il silenzio proprio negli studi di Verissimo. Un'intervista che promette di essere toccante e significativa, in un momento delicato che vede la famiglia protagonista della cronaca italiana.



La puntata di domenica offrirà inoltre l'energia e il talento di Michelle Hunziker, pronta a tornare su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig, mentre al centro dello studio si alterneranno anche Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colò. Quest'ultima risponderà alle domande sugli attacchi social ricevuti nell'estate e racconterà dettagli dalla sua vita privata e professionale.



Due puntate all'insegna dell'attualità, dell'emozione e delle storie intense che solo Verissimo sa raccontare, con ospiti tra i più amati e seguiti del panorama televisivo italiano.