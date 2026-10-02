Queen Budapest: il concerto storico del 1986 torna al cinema e su disco

Il 40º anniversario di uno degli eventi più rivoluzionari della storia del rock viene celebrato con il ritorno nei cinema italiani, dal 7 all'11 ottobre, e con una nuova colonna sonora su disco dal 6 novembre: il leggendario concerto dei Queen a Budapest del 1986 rivive in una versione restaurata,

Queen Budapest rappresenta un punto di svolta musicale e culturale. Registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest durante il "The Magic Tour", il concerto è passato alla storia come il primo rock show di una band occidentale oltre la Cortina di Ferro e resta l'ultimo live filmato dei Queen al completo con Freddie Mercury. In un'epoca di forti tensioni politiche, la performance segnò un momento rivoluzionario di apertura verso l'Occidente, abbattendo barriere che sembravano insuperabili.

La restaurazione della pellicola originale in 35mm è stata curata presso i prestigiosi studi neozelandesi Park Road Post Production di Sir Peter Jackson, con un meticoloso lavoro in 4K e un nuovo missaggio audio realizzato partendo dalle registrazioni multitraccia originali. Questo consente di riportare in vita l'energia e il carisma dei Queen, mostrandoli all'apice della loro carriera, appena cinque date prima dell'ultima esibizione in assoluto di Freddie Mercury sul palco.

Il film concerto contiene grandi successi come "We Will Rock You", "We Are The Champions", "Under Pressure" e "Bohemian Rhapsody", oltre a una sentita versione acustica del tradizionale canto popolare ungherese "Tavaszi Szél Vizet Áraszt". Il pubblico potrà inoltre ascoltare una nuova intervista a Brian May e Roger Taylor, i quali rivivono i ricordi indelebili di quella notte unica. I due musicisti ripercorrono l'indimenticabile esibizione della band a Budapest e il duraturo impatto culturale di questo storico concerto.

Il concerto raccolse oltre 80.000 spettatori all'interno dello stadio, con altre 45.000 persone si stima seguirono l'evento dall'esterno. Alcuni fan provenivano da Russia e Polonia, segno dell'eccezionale potere simbolico di quella serata. Le riprese furono affidate a una produzione professionale con 17 cineprese e 40 chilometri di pellicola, tutto con l'approvazione delle autorità ungheresi in un gesto senza precedenti per uno Stato comunista del tempo.

Dopo l'uscita cinematografica, dal 6 novembre sarà disponibile la colonna sonora in formato 3LP, 2CD e digitale, pubblicata da Sony Music/Legacy Recordings. La release includerà anche i formati Blu-ray e DVD, offrendo agli appassionati la possibilità di rivivere l'esperienza immersiva di uno dei concerti più significativi dei Queen.

Queen Budapest è diretto da János Zsombolyai e distribuito in Italia da Nexo Studios in collaborazione con Sony Music e con i media partner Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies e Barley Arts. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e della storia.