Paul McCartney annuncia l'edizione speciale di "The Boys of Dungeon Lane" con nuovi brani

Paul McCartney pubblicherà il 7 ottobre una speciale edizione dell'acclamato album The Boys of Dungeon Lane, arricchita da tre brani inediti e da una nuova versione "flip mix" del duetto con Ringo Starr, Home to Us.

L'album, uscito lo scorso maggio, ha segnato il ritorno di McCartney dopo oltre cinque anni, conquistando la vetta delle classifiche mondiali e portando a casa il ventiquattresimo primo posto nelle charts britanniche della carriera dell'artista, tra lavori solisti, Beatles e Wings. The Boys of Dungeon Lane si è inoltre distinto a livello internazionale, ottenendo la nomination tra i dodici finalisti del Mercury Prize 2026, per la prima volta nella lunga storia di Paul McCartney.

L'edizione speciale propone quattro nuove registrazioni, tra cui una sorprendente rielaborazione di Home to Us, il duetto con Ringo Starr che rappresenta uno dei momenti più toccanti dell'album. Nel nuovo flip mix, Paul e Ringo si scambiano le parti originali, offrendo una prospettiva diversa e ancora più coinvolgente della loro collaborazione. Accanto alla nuova versione, i fan potranno ascoltare tre inediti: City Fox, One Night Stand e Chelsea Boots, che arricchiscono il viaggio musicale iniziato durante le sessioni originali.

L'edizione fisica dell'album si presenta con una copertina esclusiva, un collage serigrafato ad opera di Kate Gibb, composto da oltre cento immagini provenienti dalla collezione personale di McCartney. Disponibile anche una stampa limitata su doppio vinile colorato con incisione zeotropica, la nuova edizione promette di diventare oggetto da collezione per appassionati e fan storici.

The Boys of Dungeon Lane rappresenta uno degli album più personali e intimi mai realizzati da Paul McCartney, un viaggio tra ricordi d'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, le prime esperienze con i futuri Beatles e i racconti delle sue radici. McCartney apre il cuore raccontando, con rara sincerità, le sue storie più care e i momenti che hanno plasmato la sua visione del mondo e della musica.

Come lo stesso artista afferma, "Per me questa è davvero una canzone di ricordi. Il titolo dell'album, The Boys of Dungeon Lane, deriva da un verso di questo brano. Stavo proprio pensando a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle, e spesso mi chiedo se sto semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos'altro? Sono semplicemente tanti ricordi di Liverpool. C'è una parte a metà che parla di John e di Forthlin Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo in un posto chiamato Speke, un quartiere piuttosto popolare. Non avevamo quasi nulla, ma non importava perché le persone erano fantastiche e non ti accorgevi di non avere molto."

L'album prende spunto da Days We Left Behind, traccia centrale che racchiude la poetica e l'atmosfera nostalgica dell'intero progetto. Dungeon Lane, citata dal titolo, rappresenta un luogo realmente esistente nei ricordi di McCartney e simboleggia il mondo che precedeva la fama e la rivoluzione musicale. A pochi mesi dall'uscita, The Boys of Dungeon Lane continua a trovare un'eco profonda nel pubblico anche grazie agli eventi d'ascolto organizzati direttamente da Paul, che offrono ai fan l'opportunità di immergersi nella musica e nei racconti in un contesto esclusivo e personale.

Le nuove canzoni della special edition rendono omaggio a decenni di creatività, emozioni vissute e storia della musica, arricchendo un album già destinato a passare alla storia.