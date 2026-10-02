Ceejay celebra le radici siciliane con il nuovo singolo Buon Appetito
Spettacolo

Ceejay celebra le radici siciliane con il nuovo singolo Buon Appetito

Ceejay lancia Buon Appetito, il nuovo singolo che omaggia la Sicilia, la famiglia e le tradizioni, con la partecipazione dell'attore Salvo Piparo.

di Niccolo Rettondini
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Ceejay torna sulle scene con Buon Appetito, un singolo che si distingue per l'intensità con cui racconta la Sicilia, la famiglia e il senso di appartenenza. Il brano è stato anticipato da un trailer che vede la straordinaria partecipazione dell'attore e cuntista Salvo Piparo, rinomato interprete della tradizione narrativa siciliana.

In Buon Appetito, Ceejay scava nella propria identità, regalando uno sguardo diretto e moderno sulla realtà che vive quotidianamente. La produzione firmata da Capu e Coche restituisce un sound urban coinvolgente e autentico, che si fa immediatamente riconoscibile nel percorso dell'artista palermitano. Famiglia, tradizioni e una forte connessione con la terra d'origine sono evocate attraverso immagini iconiche come la domenica attorno alla tavola, simbolo insostituibile di unione e appartenenza.

Nel testo emerge anche un sentimento di protezione profondo verso Palermo, la città natale di Ceejay. Frasi come vegli la città in cui sono nato e Santa Rosalia guarda dall'alto sottolineano quanto sia saldo il legame con le proprie radici e con la figura della patrona del capoluogo siciliano.

Ceejay, nome d'arte di Jacopo Calaciura, classe 2005 e cresciuto a Palermo, ha iniziato il percorso musicale da giovanissimo. Dai primi freestyle sui social al sodalizio artistico con Mated, passando dall'esperienza nell'ecosistema di AAR MUSIC dove si sono affermati nomi come Madame e Leon Faun, l'artista ha sempre mantenuto una coerenza nel racconto di sé, della sua generazione e della Sicilia.

La narrazione musicale di Ceejay si arricchisce di giochi di parole, ironia e riferimenti al quotidiano, trasportando l'ascoltatore in una dimensione autentica e lontana da stereotipi. Parallelamente alla musica, l'artista palermitano ha saputo costruire un forte immaginario personale sui social, grazie anche a contenuti come la serie di reel Per Cortesia.

Con Buon Appetito, Ceejay conferma la sua cifra stilistica e la voglia di restare fedele alle origini, unendo tradizione e sensibilità contemporanea. Il nuovo singolo si propone come una fotografia vivida della sua generazione e della Sicilia di oggi, con un linguaggio semplice, diretto e sincero.

Ceejay celebra le radici siciliane con il nuovo singolo Buon Appetito

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