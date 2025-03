Rose Villain conquista la vetta delle classifiche con il nuovo album “radio vega”

Rose Villain ha fatto il suo ingresso trionfale nella scena musicale con il suo ultimo album, “radio vega”, che ha conquistato il primo posto nella Classifica Top Album FIMI in Italia e si è posizionato al quarto posto nella Top Albums Debut Global di Spotify.Da tre anni Rose Villain ha collezionato successi, ma il lancio di “radio vega” segna un nuovo capitolo nella sua carriera musicale. Il singolo di successo “fuorilegge” la ha mantenuta stabile nelle classifiche di Spotify, Apple Music e FIMI per oltre un mese.L’album “radio vega” vede la collaborazione di importanti artisti come Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra. Questa sinergia artistica ha contribuito a creare un lavoro innovativo e coinvolgente per i fan dell’artista.

“Radio vega” è il risultato di mesi di lavoro intenso e di una grande passione per la musica. Sono entusiasta di condividere con i miei fan questo nuovo capitolo della mia vita artistica”, ha dichiarato Rose Villain.Per celebrare il successo del nuovo album, Rose Villain ha annunciato un tour che la porterà sui palchi delle principali città italiane. Dall’Unipol Forum di Milano a Palazzo dello Sport di Roma, l’artista si esibirà in 4 imperdibili concerti che promettono emozioni e grandi performance dal vivo.

“Sono entusiasta all’idea di portare la mia musica e la mia energia in giro per l’Italia. I concerti saranno l’occasione perfetta per coinvolgere i miei fan in un’esperienza unica e indimenticabile”, ha affermato Rose Villain. Il tour estivo dell’artista includerà esibizioni in alcuni dei più grandi festival italiani, come il Trento Live Fest, L’Umbria che spacca, il Parco Gondar di Gallipoli e molti altri. L’energia travolgente di Rose Villain si farà sentire in tutta la penisola, regalando momenti indimenticabili ai suoi fan.

“Non vedo l’ora di condividere la mia musica con il pubblico e di creare ricordi indelebili insieme durante i prossimi concerti”, ha concluso l’artista.

Rose Villain ha dimostrato di essere una delle artiste più promettenti e innovative del panorama musicale italiano, e il successo di “radio vega” è solo l’ultimo dei suoi traguardi. Con milioni di streaming e hit di successo, l’artista continua a conquistare il cuore del pubblico nazionale e internazionale.