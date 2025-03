Rose Villain: “radio vega”, il nuovo album in arrivo

Arriva un’esplosione artistica pronta a conquistare il pubblico italiano e non solo. Rose Villain è pronta a stupire con il suo tanto atteso nuovo album, “radio vega“. Dopo il successo delle precedenti opere, Rose Villain ci porta in un viaggio cosmico attraverso la costellazione della Lira, simbolo di amore e sofferenza.

“Un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme.”

Il nuovo album, diretto da Sixpm, comprenderà 13 brani eccezionali che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Accanto a lei in questo progetto, artisti del calibro di Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, legati da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

Di seguito la tracklist di “radio vega”:

01 il bacio del serpente feat. Guè (prod. Sixpm)

02 millionaire (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

03 no vabbè feat. Lazza, (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

04 ancora feat. Geolier, (prod. Sixpm, Chef P, Dbackinyahead, Tyrak)

05 musica per dimenticare (prod. Sixpm)

06 patrick bateman (prod. Rose Villain, Sixpm, Daykoda)

07 lacrimogeni feat. chiello, (prod. Sixpm, Mr. Monkey)

08 fuorilegge (prod. Sixpm, Cripo, okgiorgio)

09 bop feat. Fabri Fibra, (prod. Sixpm)

10 smith & wesson (prod. Sixpm)

11 tu sai (prod. Sixpm)

12 wtf (prod. Sixpm)

13 l’amore è un serial killer (prod. Sixpm)

“L’album sarà disponibile in fisico nei formati CD e vinile, con la possibilità di scegliere tra versioni standard e autografate.”

Rose Villain non farà aspettare i suoi fan troppo a lungo prima di salire nuovamente sul palco. Dopo la conclusione del Radio Sakura Winter Tour, la cantante darà il via al suo primo tour nei palasport, che la vedrà esibirsi a Milano, Padova, Roma e Napoli.

“Queste le date del tour, in cui sarà possibile ascoltare dal vivo per la prima volta ‘radio vega’ e tutti i successi di Rose Villain.”

Ma le novità non finiscono qui: l’artista ha anche annunciato un summer tour che la porterà ad esibirsi in alcuni dei maggiori festival italiani, per continuare a regalare al suo pubblico la sua energia e le sue canzoni di successo.

29 giugno – TRENTO LIVE FEST – TRENTINO MUSIC ARENA

3 luglio – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

19 luglio – MONDOVI’ (CN) – WAKE UP FESTIVAL

1 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA SANT’ALFONSO

12 agosto – ASCOLI PICENO – ASCOLI SUMMER FESTIVAL

18 agosto – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

21 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA

“Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano, con milioni di stream e successi che hanno abbattuto i confini, arrivando anche oltreoceano.”

Pronta a stupire con la sua creatività e il suo talento, Rose Villain è pronta a regalare al suo pubblico ancora emozioni e musica di altissimo livello.