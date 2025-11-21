ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Dopo aver conquistato il pubblico con un’esclusiva listening experience al Barclays Center di New York, la sua personale “Gotham”, e dopo aver svelato la tracklist con un graffito monumentale comparso a Brooklyn, Rose Villain torna con “radio vega (after dark)”, pubblicato per Warner Records/Warner Music Italy e disponibile in tutti i digital store.

Il nuovo progetto rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con “Radio Gotham” e proseguita con “RADIO SAKURA”, un percorso che ha portato l’artista milanese a intrecciare identità e linguaggi, definendo uno stile riconoscibile e un immaginario musicale unico nel panorama italiano. “radio vega (after dark)” è la sintesi di tre anime, tre mondi che si fondono in un unico racconto sonoro, un viaggio che attraversa rabbia e malinconia, luce e oscurità, amore e distruzione.

Ad accompagnare l’artista in questo episodio finale figurano nomi di primo piano della scena italiana: Annalisa, Salmo e Gaia. Tre collaborazioni che chiudono simbolicamente il cerchio di un progetto elegante, visionario e pienamente maturo. L’album include numerosi featuring — tra cui Guè, Lazza, Geolier, chiello, Fabri Fibra e Tony Effe — confermando la capacità di Rose Villain di costruire ponti tra mondi musicali diversi e di far dialogare il pop con l’urban e il rock elettronico delle sue origini.

A introdurre il progetto è stato il singolo “Bollicine”, presentato in anteprima durante la prima tappa del “Radio Trilogy Tour”. Un brano sospeso tra fragilità e resistenza, dove la solitudine si scioglie in una dimensione eterea e malinconica. Il videoclip ufficiale, realizzato con estetica VHS, reinterpreta l’immaginario rétro di Rose Villain trasformando “Bollicine” in un sogno visivo e sensoriale dove dolcezza e buio convivono come luci tremolanti di una città che non dorme mai.

Con oltre milioni di stream e un successo certificato da dischi d’oro e di platino, Rose Villain si conferma una delle artiste più internazionali della musica italiana. Cantante, autrice e imprenditrice, ha costruito un percorso coerente e denso di visioni, riuscendo a farsi strada tra generi e linguaggi senza perdere la propria identità.

Il 2025 ha rappresentato per lei un momento di consacrazione definitiva con il “Radio Trilogy Tour”, culminato con il debutto all’Unipol Arena di Assago. Una produzione spettacolare, curata nei minimi dettagli tra scenografie immersive e coreografie, che ha trasformato il live in un’esperienza sensoriale totale. Durante quel tour Rose Villain ha presentato per la prima volta proprio “Bollicine”, l’anticipo del nuovo e ambizioso “radio vega (after dark)”.

Con questa uscita, l’artista chiude un cerchio ma apre al tempo stesso nuove possibilità creative. “radio vega (after dark)” non è soltanto una conclusione: è un approdo maturo, il battito di un cuore che continua a cercare, a spingersi oltre le tenebre per riscoprire la luce. In tre atti, Rose Villain ha costruito una mitologia personale e potente, un mondo sonoro dove vulnerabilità e forza convivono in perfetta armonia, come due poli di una stessa, inarrestabile energia.