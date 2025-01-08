Connect with us

FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Published

Si chiama FUCK FROM NAPOLI la nuova capsule collection nata dalla collaborazione tra Saints Studio e l’artista Angelo Accardi. Il progetto, firmato dai designer napoletani Nick Orefice e Ludovico Soreca, trasforma un linguaggio artistico in segno da indossare, con un’estetica pensata per le strade e per chi vive la città. L’anteprima è andata in scena il 28 novembre 2025 con un “Secret Release” a cura di ICONIC & SAINTS, ospitato da Michele Franzese nella boutique di via D. Morelli 6 a Napoli, accompagnato dal dj set di Fizya.

L’origine è Poetry, scultura monumentale tra le opere più note di Accardi, che inserisce la parola FUCK in una tradizione iconica inaugurata da Robert Indiana con LOVE e HOPE. Con Poetry, l’artista completa idealmente questa trilogia, ribaltando la provocazione in un’affermazione di identità e libera espressione. Esposta tra New York, Miami, Parigi e Dubai, l’opera è diventata nel tempo un simbolo internazionale di rottura e autodeterminazione.

Per la prima volta l’artwork di Accardi approda in una capsule: i designer di Saints Studio lo reinterpretano come FUCK FROM NAPOLI, trasformando l’energia creativa della città in un messaggio wearable. “Il nostro lavoro dialoga con il suo da anni: lui comunica attraverso le immagini, noi attraverso i tessuti. Il messaggio però è lo stesso: libertà e identità senza compromessi”, affermano i fondatori di Saints Studio. La scelta di Napoli non è solo geografica: è un posizionamento culturale che rende la città centro di gravità del racconto.

Il dna del brand, nato a Napoli e cresciuto tra streetwear e ricerca concettuale, incontra qui una matrice artistica con cui esiste da tempo un dialogo: negli ultimi anni Orefice e Soreca hanno affiancato Accardi nello styling di mostre e progetti, costruendo un lessico comune tra immaginario urbano e sperimentazione. “FUCK non è contro qualcuno. È per qualcosa. Per la libertà di creare, per chi non si adegua, per chi sceglie di esistere con forza. È un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, fieri e mai allineati”, sottolineano i designer.

FUCK FROM NAPOLI si inserisce nella scia delle capsule che avvicinano arte contemporanea e moda concettuale, rendendo l’opera un segno quotidiano e riconoscibile. Napoli diventa origine e motore narrativo, con un orizzonte internazionale coerente con il percorso di Accardi e la visione di Saints Studio.

La release ufficiale è prevista a dicembre 2025 in limited edition, destinata a collezionisti, appassionati di moda e amanti dell’arte.

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Alessandra Tumolillo: nuovo singolo “Malafemmena” esce oggi in digitale

La talentuosa cantautrice e chitarrista napoletana, Alessandra Tumolillo, ha lanciato il suo ultimo singolo “Malafemmena“, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano,...

8 Gennaio 2025

Sport

SSC Napoli e MSC: ecco la nuova divisa dedicata alla passione per il mare

SSC Napoli ed MSC Crociere, Main Partner del Club Campione d’Italia, hanno presentato la speciale “Everywhere Jersey” che suggella ulteriormente lo storico legame del...

28 Marzo 2024

Spettacolo

ANGELINA MANGO: sold out le date a Roma (11 ottobre) e a Napoli (14 ottobre)

Angelina Mango è la vincitrice della 74° Edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”  e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si...

19 Febbraio 2024

Società

myPOS arriva a Napoli con un nuovo showroom e viaggia in taxi

myPOS inaugura l’anno con l’apertura del nuovo Experience Store di Napoli, il terzo in Italia dopo Milano e Roma. myPOS è una società fintech...

7 Febbraio 2024