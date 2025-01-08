Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Si chiama FUCK FROM NAPOLI la nuova capsule collection nata dalla collaborazione tra Saints Studio e l’artista Angelo Accardi. Il progetto, firmato dai designer napoletani Nick Orefice e Ludovico Soreca, trasforma un linguaggio artistico in segno da indossare, con un’estetica pensata per le strade e per chi vive la città. L’anteprima è andata in scena il 28 novembre 2025 con un “Secret Release” a cura di ICONIC & SAINTS, ospitato da Michele Franzese nella boutique di via D. Morelli 6 a Napoli, accompagnato dal dj set di Fizya.

L’origine è Poetry, scultura monumentale tra le opere più note di Accardi, che inserisce la parola FUCK in una tradizione iconica inaugurata da Robert Indiana con LOVE e HOPE. Con Poetry, l’artista completa idealmente questa trilogia, ribaltando la provocazione in un’affermazione di identità e libera espressione. Esposta tra New York, Miami, Parigi e Dubai, l’opera è diventata nel tempo un simbolo internazionale di rottura e autodeterminazione.

Per la prima volta l’artwork di Accardi approda in una capsule: i designer di Saints Studio lo reinterpretano come FUCK FROM NAPOLI, trasformando l’energia creativa della città in un messaggio wearable. “Il nostro lavoro dialoga con il suo da anni: lui comunica attraverso le immagini, noi attraverso i tessuti. Il messaggio però è lo stesso: libertà e identità senza compromessi”, affermano i fondatori di Saints Studio. La scelta di Napoli non è solo geografica: è un posizionamento culturale che rende la città centro di gravità del racconto.

Il dna del brand, nato a Napoli e cresciuto tra streetwear e ricerca concettuale, incontra qui una matrice artistica con cui esiste da tempo un dialogo: negli ultimi anni Orefice e Soreca hanno affiancato Accardi nello styling di mostre e progetti, costruendo un lessico comune tra immaginario urbano e sperimentazione. “FUCK non è contro qualcuno. È per qualcosa. Per la libertà di creare, per chi non si adegua, per chi sceglie di esistere con forza. È un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, fieri e mai allineati”, sottolineano i designer.

FUCK FROM NAPOLI si inserisce nella scia delle capsule che avvicinano arte contemporanea e moda concettuale, rendendo l’opera un segno quotidiano e riconoscibile. Napoli diventa origine e motore narrativo, con un orizzonte internazionale coerente con il percorso di Accardi e la visione di Saints Studio.

La release ufficiale è prevista a dicembre 2025 in limited edition, destinata a collezionisti, appassionati di moda e amanti dell’arte.