Eleveit Vision E-Dry: la sneaker tecnica impermeabile dall'anima urbana

Eleveit amplia la propria gamma con la nuova Vision E-Dry, una sneaker tecnica impermeabile e traspirante progettata per offrire il massimo comfort e una protezione elevata durante la vita quotidiana. La Vision E-Dry si distingue per le sue linee moderne e discrete, pensate per un utilizzo versatile sia in città che su tragitti più lunghi.



Il cuore tecnologico della Vision E-Dry è la membrana E-Dry, ideata per isolare il piede dall'acqua anche nelle giornate più piovose, garantendo allo stesso tempo una traspirabilità efficace e benessere prolungato. Ogni sneaker viene certificata tramite un test rigoroso in cui la parte inferiore viene ripiegata per 80 minuti sotto acqua, assicurando così che il piede rimanga asciutto anche dopo diverse ore di utilizzo.



Un altro elemento distintivo del modello è la protezione sul malleolo in Poron XRD, un materiale sottile e flessibile in grado di assorbire gli impatti senza aumentare il volume della calzatura. Grazie a questo inserto innovativo e ai rinforzi su tallone e puntale, sicurezza e comfort si fondono in una calzata naturale e protettiva.



Particolare attenzione è stata posta all'adattabilità con il sistema di chiusura FITGO, che consente una regolazione micrometrica della calzata, anche indossando i guanti. Questo si traduce in maggiore stabilità, miglior controllo e una sensazione di sicurezza costante durante la guida, in viaggio o negli spostamenti quotidiani.



La tomaia in rete con saldature in poliuretano, insieme alla fodera in poliestere e rete, coniuga leggerezza e robustezza, mentre la suola in gomma dal design esclusivo Eleveit garantisce grip e affidabilità su tutte le superfici. L'estetica rimane essenziale e moderna, adattandosi a diversi contesti d'uso.



La gamma si allarga anche alla clientela femminile con la Vision E-Dry Lady, identica nella tecnologia ma declinata in colorazioni diverse, con dettagli dorati e suola chiara. Entrambe le versioni sono disponibili nei rivenditori autorizzati e sull'e-commerce ufficiale, con taglie dalla 39 alla 48 per uomo e dalla 35 alla 42 per donna, al prezzo consigliato di 159,90 euro.



Con Vision E-Dry, Eleveit ridefinisce lo standard delle sneakers tecniche offrendo una risposta concreta alle esigenze di chi cerca protezione, prestazioni e stile nella vita di tutti i giorni.