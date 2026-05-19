Pirelli e Santini Cycling presentano la nuova collezione Sport Club 2026

Pirelli e Santini Cycling svelano la collezione Sport Club 2026: abbigliamento tecnico per ciclisti e novità per il tempo libero.

Pirelli e Santini Cycling annunciano un nuovo entusiasmante capitolo della loro collaborazione con il lancio della collezione Sport Club 2026. Questa linea di abbigliamento tecnico, pensata per gli appassionati di ciclismo, si rinnova e si arricchisce quest'anno con nuovi capi dedicati anche al tempo libero, mantenendo l'ispirazione allo storico Sport Club Pirelli.

La collezione 2026 conferma l'impegno delle due aziende nel fondere tecnologia, innovazione e stile, offrendo capi in grado di soddisfare sia le esigenze dei ciclisti più esperti sia quelle di chi ricerca comfort e praticità anche fuori dalla sella. All'interno della linea sono stati introdotti nuovi materiali altamente performanti, studiati per garantire traspirabilità e resistenza, senza tralasciare il design distintivo che richiama i colori e lo spirito della tradizione Pirelli.

Le nuove proposte includono accessori e capi versatili, pensati per accompagnare gli sportivi durante l'allenamento, ma anche nel tempo libero, portando lo stile del ciclismo anche nella vita di tutti i giorni. Dedicata sia agli amatori sia ai professionisti, la collezione rappresenta un vero connubio di funzionalità ed eleganza, elementi che da sempre contraddistinguono i brand Pirelli e Santini Cycling.

Con questa linea, Pirelli e Santini ribadiscono la loro passione per il ciclismo e la costante ricerca di soluzioni innovative nel mondo dell'abbigliamento sportivo.