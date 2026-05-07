Sal Da Vinci annuncia una nuova data a Maiori dopo la vittoria a Sanremo 2026

Sal Da Vinci continua la sua ascesa trionfale nel panorama musicale italiano e internazionale. Dopo aver conquistato il prestigioso titolo al Festival di Sanremo 2026 e mentre cresce l'attesa per la sua esibizione all'Eurovision Song Contest con il successo Per sempre sì, l'artista annuncia una nuova tappa del suo tour estivo: martedì 25 agosto sarà protagonista all'Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori, nel cuore della Costiera Amalfitana.



L'entusiasmo attorno a Sal Da Vinci non conosce tregua. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, segna il ritorno live dell'artista con uno spettacolo che alterna i brani storici più amati alle nuove proposte di questo significativo capitolo della sua carriera. Da ottobre, il percorso proseguirà con una serie di concerti nei teatri italiani.



Il nuovo spettacolo è pensato per esaltare l'energia e la forza interpretativa di Sal Da Vinci, come sempre capace di coinvolgere il pubblico miscelando emozioni e musica dal vivo. L'evento si inserisce in un'estate di grandi appuntamenti e seguirà il concerto di Raf programmato sempre all'Anfiteatro di Maiori il 20 agosto.



Un momento d'oro anche per la produzione discografica: il prossimo album di Sal Da Vinci arriverà il 29 maggio, portando con sé nuove storie, esperienze personali e trame di vita quotidiana in cui il pubblico potrà riconoscersi.



La canzone Per sempre sì è già un caso internazionale. Il brano, che Sal Da Vinci porterà all'Eurovision Song Contest a Vienna, ha iniziato a conquistare pubblico anche oltre i confini nazionali, con reinterpretazioni, video virali e versioni persino in latino. Recentemente, la sua popolarità si è estesa fino al Giappone grazie a video e traduzioni spontanee.



Durante i pre-party europei tra Parigi, Amsterdam e Londra, la partecipazione collecttiva è stata palpabile. Pubblico e artisti delle altre nazioni hanno cantato insieme il ritornello di Per sempre sì, generando un fermento virale sui social. Il passaparola spontaneo e i contenuti generati durante questi eventi stanno amplificando ulteriormente l'attenzione sulla partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision.



I numeri testimoniano il successo di questo momento: il video ufficiale di Per sempre sì ha superato i 23 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e caffè continua a crescere, oltrepassando i 128 milioni di views e consolidandosi come uno dei brani più amati del suo repertorio recente. Sulle piattaforme digitali, le sue canzoni raccolgono centinaia di milioni di streaming.



Il tour di Sal Da Vinci, arricchito da questa nuova tappa estiva in Costiera", rappresenta per fan e appassionati della grande musica italiana un'occasione imperdibile per vivere dal vivo l'energia di un artista che si prepara a portare la bandiera italiana sul palco dell'Eurovision e continua a scrivere pagine importanti nella storia della musica nazionale.