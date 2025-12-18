Samsung celebra Milano Cortina 2026 con una collezione esclusiva di accessori Galaxy

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics presenta una nuova iniziativa che coniuga innovazione, design e spirito sportivo. Il brand sudcoreano lancia una collezione esclusiva di accessori Galaxy in edizione speciale, studiata per rendere omaggio all’evento che porterà il grande sport internazionale al centro dell’Italia tra meno di due anni.

La collezione comprende cover e wireless battery pack caratterizzati da grafiche dedicate, raffiguranti le mascotte ufficiali Tina e Milo insieme allo stemma di Milano Cortina 2026. Il design di questi accessori punta a trasmettere l’energia e la passione dell’appuntamento olimpico, fondendo l’estetica tipica del brand con il dinamismo e i valori dello sport.

Tra i prodotti di punta figura un battery pack wireless da 10.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida e realizzato con materiali riciclati, a conferma dell’impegno di Samsung verso la sostenibilità e l’innovazione responsabile.

La nuova linea sarà disponibile per numerosi modelli Galaxy, offrendo a un pubblico ampio la possibilità di portare con sé un simbolo unico dei Giochi Invernali. L’iniziativa non è solo un tributo all’evento, ma anche un rafforzamento del legame storico di Samsung con il Movimento Olimpico, un rapporto che da anni si traduce in collaborazioni e prodotti dedicati in occasione delle Olimpiadi di tutto il mondo.

Per celebrare ulteriormente il lancio, Samsung accompagnerà la collezione con una promozione speciale: con l’acquisto di alcuni smartphone Galaxy selezionati sarà offerta in omaggio una cover ufficiale in edizione Milano Cortina 2026.

La disponibilità della collezione è prevista entro la fine del 2025, permettendo così ai consumatori di prepararsi per l’appuntamento sportivo più atteso nel panorama invernale con accessori che uniscono tecnologia, sostenibilità e passione olimpica.

Con questa iniziativa, Samsung ribadisce il proprio ruolo di partner tecnologico e creativo dei grandi eventi globali, confermando come l’innovazione possa diventare un linguaggio universale capace di celebrare i valori dello sport e della condivisione.