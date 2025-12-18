Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Samsung celebra Milano Cortina 2026 con una collezione esclusiva di accessori Galaxy

Published

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics presenta una nuova iniziativa che coniuga innovazione, design e spirito sportivo. Il brand sudcoreano lancia una collezione esclusiva di accessori Galaxy in edizione speciale, studiata per rendere omaggio all’evento che porterà il grande sport internazionale al centro dell’Italia tra meno di due anni.

La collezione comprende cover e wireless battery pack caratterizzati da grafiche dedicate, raffiguranti le mascotte ufficiali Tina e Milo insieme allo stemma di Milano Cortina 2026. Il design di questi accessori punta a trasmettere l’energia e la passione dell’appuntamento olimpico, fondendo l’estetica tipica del brand con il dinamismo e i valori dello sport.

Tra i prodotti di punta figura un battery pack wireless da 10.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida e realizzato con materiali riciclati, a conferma dell’impegno di Samsung verso la sostenibilità e l’innovazione responsabile.

La nuova linea sarà disponibile per numerosi modelli Galaxy, offrendo a un pubblico ampio la possibilità di portare con sé un simbolo unico dei Giochi Invernali. L’iniziativa non è solo un tributo all’evento, ma anche un rafforzamento del legame storico di Samsung con il Movimento Olimpico, un rapporto che da anni si traduce in collaborazioni e prodotti dedicati in occasione delle Olimpiadi di tutto il mondo.

Per celebrare ulteriormente il lancio, Samsung accompagnerà la collezione con una promozione speciale: con l’acquisto di alcuni smartphone Galaxy selezionati sarà offerta in omaggio una cover ufficiale in edizione Milano Cortina 2026.

La disponibilità della collezione è prevista entro la fine del 2025, permettendo così ai consumatori di prepararsi per l’appuntamento sportivo più atteso nel panorama invernale con accessori che uniscono tecnologia, sostenibilità e passione olimpica.

Con questa iniziativa, Samsung ribadisce il proprio ruolo di partner tecnologico e creativo dei grandi eventi globali, confermando come l’innovazione possa diventare un linguaggio universale capace di celebrare i valori dello sport e della condivisione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Motori

SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Le riunioni di lavoro, ormai parte integrante della quotidianità professionale, si rivelano per molti italiani un terreno di abitudini singolari, contrasti di genere e...

10 minuti ago

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità....

2 ore ago

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

È ufficialmente iniziata la corsa al regalo di Natale perfetto, e quest’anno tra luci, decorazioni e maglioni a tema si aggiunge un tocco tech...

4 ore ago

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

TCL, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e recentemente nominata Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, lancia un’iniziativa itinerante che celebra l’attesa per...

5 ore ago