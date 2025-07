Samsung diventa partner di Warner Bros. e DC Studios

In occasione dell’uscita del nuovo film “Superman”, scritto e diretto da James Gunn, Samsung Electronics lancia una straordinaria partnership con Warner Bros. e DC Studios, promettendo un’esperienza immersiva senza precedenti per i fan del celebre supereroe. Il film, che segna un nuovo inizio nel panorama cinematografico della DC, è disponibile al cinema a partire da oggi, mercoledì 9 luglio 2025.

Per celebrare l’arrivo di Superman sul grande schermo, Samsung ha annunciato una campagna globale intitolata “It’s not just big, it’s super big” (“Non è solo grande, è super grande”). Questa iniziativa non solo cattura l’essenza del film, ma offre anche ai fan la possibilità di immergersi nel mondo di Superman attraverso esperienze e contenuti esclusivi. Tra questi, una collezione di 10 opere digitali firmate DC Comics sarà accessibile gratuitamente fino al 31 agosto tramite il Samsung Art Store.

Samsung ha progettato una serie di esperienze interattive nei propri punti vendita e altre località strategiche come The Shard e la stazione di Kings Cross a Londra. Qui, e in altri luoghi ad alta frequentazione, saranno allestiti chioschi a tema Daily Planet per coinvolgere i visitatori in un viaggio unico nel mondo del giornalismo di Metropolis.

In Asia, specialmente in Paesi come Malesia, Vietnam e Corea, i fan del supereroe di Krypton potranno partecipare ad attività interattive organizzate in centri commerciali, tra cui cabine fotografiche a tema e esposizioni pop-up. Inoltre, un concorso sui social media invita i partecipanti a condividere foto e video dell’evento per vincere premi entusiasmanti, tra cui un televisore Samsung da 98 pollici.

Samsung continua a innovare nel settore dell’intrattenimento domestico con la sua linea di TV Super Grandi, che include modelli da 98, 100 e 115 pollici. “Da sempre Samsung si impegna a creare un’esperienza di intrattenimento più ricca e significativa,” ha affermato Hun Lee, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. “Grazie a collaborazioni con i principali studi creativi e artisti, le persone possono immergersi ancora più profondamente nelle storie dei personaggi che amano, sia al cinema sia a casa.”

Anche in Italia la campagna sarà supportata da attività promozionali sui social media e materiali dedicati nei principali punti vendita, per connettere il pubblico alla magia eterna di Superman attraverso la tecnologia all’avanguardia di Samsung.