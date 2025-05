Samsung Electronics presenta One UI 8: l’evoluzione dell’ecosistema Galaxy

Samsung lancia ufficialmente One UI 8, la nuova generazione dell’interfaccia utente pensata per rivoluzionare l’esperienza mobile con l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale multimodale. Questo aggiornamento segna una svolta decisiva nel mondo del software Galaxy, introducendo funzionalità intelligenti, personalizzate e ottimizzate per ogni tipo di dispositivo, dai classici smartphone ai più innovativi modelli pieghevoli.

One UI 8 debutterà quest’estate sui nuovi dispositivi pieghevoli Samsung, segnando la prima volta che una nuova versione dell’interfaccia viene lanciata in contemporanea con una nuova gamma hardware. La diffusione sarà poi estesa progressivamente a un numero crescente di dispositivi Galaxy. Già da oggi, però, gli utenti della serie Galaxy S25 possono accedere alla beta di One UI 8 nei principali mercati internazionali, inclusi Stati Uniti, Germania, India, Corea del Sud, Polonia e Regno Unito.

Con One UI 8, Samsung introduce una vera esperienza AI integrata, strutturata su tre pilastri fondamentali: capacità multimodali, interfaccia adattiva per tutti i formati di dispositivo e suggerimenti proattivi e personalizzati. L’AI multimodale consente un’interazione naturale e contestuale, capace di comprendere ciò che l’utente sta vedendo o facendo in tempo reale. L’interfaccia ottimizzata si adatta in modo intelligente a smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli, migliorando la produttività quotidiana e semplificando ogni attività.

Galaxy AI non si limita a reagire, ma anticipa i bisogni dell’utente, offrendo consigli dinamici e pertinenti basati sul contesto d’uso. Tutto ciò trasforma i dispositivi Galaxy in assistenti personali intelligenti, capaci di rendere ogni interazione più intuitiva e fluida.

Il salto evolutivo di One UI 8 non è frutto del solo lavoro di Samsung, ma nasce da una decennale collaborazione con Google, mirata a offrire un’esperienza Galaxy su misura e allo stesso tempo contribuire allo sviluppo di Android. Questo sforzo congiunto ha portato One UI 8 a essere la prima interfaccia utente basata su Android 16, rafforzando la sinergia tra hardware e software.

Funzionalità introdotte da Samsung, come la Now Bar di One UI 7, sono ora disponibili come API pubbliche all’interno di Android, permettendo a tutta la community di sviluppatori di innovare ulteriormente. Anche Samsung DeX, già precursore della modalità desktop su Android, ha posto le basi per la nuova interfaccia desktop di Android 16.

Con One UI 8, Samsung ridefinisce il concetto di AI personalizzata, senza compromettere la sicurezza. Grazie a Samsung Knox Vault, i dati sensibili sono protetti da un processore dedicato e una memoria isolata, che impedisce accessi non autorizzati, sia fisici che remoti. Molte funzioni Galaxy AI sono gestite direttamente sul dispositivo, garantendo elaborazione locale combinata con il cloud solo quando strettamente necessario.

L’utente ha sempre il controllo totale sui propri dati, con impostazioni trasparenti che permettono di scegliere come e quando condividere le informazioni personali.

Tra le nuove funzionalità spicca Auracast, la tecnologia audio basata su Bluetooth LE Audio, che permette a più dispositivi – tra cui i nuovi Galaxy Buds3 e apparecchi acustici – di connettersi a uno stesso flusso audio tramite semplice scansione QR. Anche l’assistenza clienti diventa più immediata: con la registrazione via QR o NFC, è possibile ottenere supporto nei centri di riparazione senza compilare moduli.

L’app Promemoria è stata riprogettata per offrire un’interfaccia intuitiva e funzionale, ideale per pianificare viaggi e condividere attività con familiari e amici. I promemoria possono essere aggiunti anche tramite comandi vocali, rendendo l’uso più pratico anche in movimento.

Infine, la condivisione file è ancora più rapida grazie al nuovo Quick Share integrato nel pannello delle Impostazioni rapide, che consente di ricevere file senza dover aprire alcuna app.