Samsung Galaxy S25 Edge: quando lo smartphone diventa un capolavoro di ingegneria

Samsung presenta il nuovo Galaxy S25 Edge, uno smartphone che ridefinisce gli standard di categoria grazie al suo design ultrasottile e all’armoniosa combinazione di stile e prestazioni. Progettato per offrire un’esperienza premium, il Galaxy S25 Edge si distingue con un corpo in titanio spesso solo 5,8 mm e un peso di appena 163 grammi.

Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con l’innovativo Galaxy AI, offrendo agli utenti esperienze d’intelligenza artificiale personalizzate in un ambiente sicuro. Le funzionalità AI multimodali garantiscono protezione dei dati, mentre le performance sono potenziate dal processore Snapdragon 8 Elite Mobile Platform per Galaxy, che assicura rapidità ed efficienza operativa.

La fotocamera del Galaxy S25 Edge non è da meno. Con un obiettivo grandangolare da 200MP, il dispositivo promette una fotografia notturna superiore e una qualità d’immagine nettamente migliorata, grazie a una luminosità del 40% superiore in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il sensore ultragrandangolare da 12MP consente scatti macro di altissima qualità.

Il design si affianca all’eccellenza tecnologica con l’uso del nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, garantendo non solo resistenza ma anche un’estetica raffinata e moderna. La camera di vapore riprogettata contribuisce al mantenimento delle temperature nei limiti ottimali, assicurando una dissipazione del calore costante.

Il Galaxy S25 Edge mette a disposizione capacità AI che fungono da assistenti personali per semplificare le attività quotidiane, fino a nuove integrazioni come Now Brief e Now Bar. La profonda sinergia con Google espande le possibilità di Gemini, permettendo funzionalità immersive come Gemini Live, che trasforma lo schermo del dispositivo in un mezzo di interazione reale e dinamico.

Per chi desidera investigare ulteriormente su questa meraviglia tecnologica, il Galaxy S25 Edge è già disponibile in preordine in tre eleganti colorazioni: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue, e sarà disponibile in configurazioni da 12GB + 256GB al prezzo di € 1.299, e da 12GB + 512GB a € 1.419.

Con Galaxy S25 Edge, Samsung continua a spingere i confini dell’innovazione, offrendo uno strumento potente e sofisticato ai propri utenti, ideale per chi cerca creatività e funzionalità all’avanguardia in un design incredibilmente compatto.