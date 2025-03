Samsung Health: l’ora legale incide sul sonno, i giovani i più colpiti

Ogni anno, il passaggio all’ora legale porta con sé un’ora in meno di sonno, un dettaglio che potrebbe sembrare trascurabile ma che ha ripercussioni significative sulla qualità del riposo. Secondo i dati raccolti da Samsung Health, le conseguenze di questo cambiamento possono durare più di tre settimane, con i giovani tra i più colpiti.

L’analisi condotta su utenti provenienti da oltre 40 paesi, inclusa l’Italia, mostra come il cambio dell’ora provochi uno squilibrio nei ritmi circadiani. La notte successiva allo spostamento delle lancette, le persone impiegano in media 33 minuti in più per addormentarsi e si svegliano 19 minuti prima del solito. Questo effetto è ancora più marcato tra i ventenni, che registrano difficoltà evidenti nel recupero del sonno perso e una maggiore instabilità nella qualità del riposo.

Il punteggio del sonno, un indice che valuta parametri come durata del riposo, cicli del sonno e recupero fisico e mentale, resta basso per diverse settimane dopo il passaggio all’ora legale. Se gli adulti riescono ad adattarsi più rapidamente, i giovani mostrano un recupero più lento e faticoso. Anche dopo tre settimane, i dati segnalano una qualità del sonno ancora altalenante.

Per mitigare l’impatto del cambio d’ora, è fondamentale creare un ambiente ottimale per dormire. Samsung Health ha annunciato un aggiornamento che aiuterà gli utenti a monitorare fattori chiave come temperatura, umidità, CO2 e illuminazione attraverso un nuovo Rapporto sull’Ambiente del Sonno. Grazie all’integrazione con SmartThings, sarà possibile ottimizzare le condizioni della stanza per favorire un riposo più sereno.

Un altro aspetto importante è la gestione dell’energia durante la giornata. Samsung Health introdurrà miglioramenti nel Punteggio Energetico, uno strumento che aiuta a valutare quanta energia si può impiegare nel corso della giornata sulla base di sonno, attività fisica e frequenza cardiaca. Una nuova funzione, Activity Consistency, permetterà inoltre di monitorare i livelli di attività nelle ultime quattro settimane, offrendo un quadro più chiaro della condizione fisica generale.

Infine, per chi fatica a mantenere una routine di riposo efficace, la funzione Sleep Coaching aiuterà a tracciare i modelli di sonno per sette giorni, assegnando un “animale del sonno” in base ai risultati e proponendo un programma personalizzato per migliorare le abitudini notturne.

La Giornata Mondiale del Sonno è un’occasione per ricordare quanto sia essenziale un buon riposo per il benessere generale. Con gli ultimi aggiornamenti di Samsung Health, l’azienda continua a investire nel miglioramento della qualità del sonno, offrendo strumenti innovativi per aiutare gli utenti a dormire meglio e vivere in modo più equilibrato.