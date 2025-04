Samsung lancia i nuovi Galaxy Tab S10 FE: tablet potenti con AI e design premium

Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+, espandendo la sua offerta con dispositivi che combinano intelligenza artificiale avanzata, display di grandi dimensioni e un design sottile ed elegante. Con funzionalità innovative, questi tablet sono progettati per garantire un’esperienza d’uso fluida e coinvolgente, perfetta per studio, lavoro e intrattenimento.

I nuovi Galaxy Tab S10 FE offrono una qualità visiva eccezionale grazie al display LCD fino a 90Hz e al Vision Booster, che migliora automaticamente luminosità e visibilità, anche all’aperto. Il Galaxy Tab S10 FE+ vanta un pannello da 13,1 pollici, il più grande mai visto nella serie FE, offrendo un’area di visualizzazione maggiore del 12% rispetto al modello precedente. L’affaticamento visivo è ridotto grazie al basso livello di emissione della luce blu, ideale per lunghe sessioni di utilizzo.

Dotata di un potente processore Exynos 1580, la serie Galaxy Tab S10 FE è progettata per il multitasking e per garantire prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative. Grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP e alla fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12 MP, gli utenti possono catturare immagini nitide e dettagliate, perfette per videochiamate e contenuti creativi.

La capacità di archiviazione è espandibile fino a 2TB con microSD, garantendo spazio sufficiente per documenti, immagini e applicazioni senza compromessi.

I Galaxy Tab S10 FE sono i primi della serie FE a integrare funzionalità AI avanzate preinstallate, offrendo strumenti che migliorano la produttività e la creatività.

Samsung Notes include strumenti come Risolvi Operazione, per risolvere equazioni scritte a mano, e Guida alla scrittura a mano, che ottimizza gli appunti presi con la S Pen. Gomma Oggetto facilita la modifica delle immagini eliminando automaticamente elementi indesiderati. Volto Migliore consente di ottenere ritratti perfetti selezionando le migliori espressioni in una foto di gruppo.

Pensati per accompagnare gli utenti ovunque, i nuovi tablet Samsung vantano una struttura sottile e leggera, con un peso ridotto di oltre il 4% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, la serie FE è dotata della certificazione IP68, garantendo protezione da polvere e acqua.

Sul fronte della sicurezza, la serie Galaxy Tab S10 FE integra Samsung Knox, la piattaforma multi-livello che protegge i dati sensibili con hardware avanzato e rilevamento delle minacce in tempo reale.