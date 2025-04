Samsung lancia i nuovi Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato il lancio dei suoi ultimi dispositivi rugged, il Galaxy XCover7 Pro e il Galaxy Tab Active5 Pro, progettati specificamente per rispondere alle esigenze degli ambienti di lavoro più impegnativi.

Grazie alla connettività 5G, a un processore potenziato e a una maggiore capacità di memoria, sia l’XCover7 Pro che il Tab Active5 Pro promettono una mobilità e un’affidabilità superiori. Una novità significativa per l’XCover7 Pro è il suo potente sistema di altoparlanti stereo con tecnologia anti-feedback, che riduce al minimo i fastidiosi loop audio, garantendo comunicazioni più chiare. Entrambi i dispositivi vantano anche una batteria a maggiore capacità: 4.350 mAh per l’XCover7 Pro e ben 10.100 mAh per il Tab Active5 Pro, quest’ultima progettata per sostenere anche i carichi di lavoro più intensi.

Il Tab Active5 Pro introduce anche la pratica funzionalità Dual Hot-Swap, che consente ai lavoratori di sostituire le batterie senza dover spegnere il dispositivo, assicurando un funzionamento continuo anche in caso di batteria scarica.

I nuovi Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro sono stati progettati per eccellere in tutti i settori, in particolare per i ruoli in prima linea. Hanno superato rigorosi test di durata per garantire la resistenza anche negli ambienti più ostili, rendendoli ideali per prestazioni affidabili sul campo. Entrambi i dispositivi sono certificati IP68, garantendo la resistenza all’acqua e alla polvere.

La S Pen del Tab Active5 Pro, uno strumento prezioso per i professionisti che necessitano di annotare documenti, firmare moduli e inserire dati in movimento, offre una maggiore versatilità grazie alla sua capacità di funzionare anche su superfici bagnate. Inoltre, entrambi i dispositivi sono stati testati per resistere ai comuni disinfettanti utilizzati negli ambienti di lavoro, assicurando durata e affidabilità anche in contesti che richiedono pulizie frequenti.

Il design certificato MIL-STD-810H contribuisce a garantire la resistenza a cadute, temperature estreme e vibrazioni, mentre il display Corning Gorilla Glass Victus+ del Tab Active5 Pro offre una protezione superiore contro graffi e urti. Per i professionisti del retail e della produzione, entrambi i dispositivi offrono una maggiore sensibilità al tocco, consentendo l’utilizzo anche con guanti da lavoro.

In settori come l’edilizia e i servizi di emergenza, dove le funzionalità walkie-talkie sono essenziali, disporre di dispositivi che garantiscano una comunicazione chiara è fondamentale. Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro migliorano la tecnologia degli altoparlanti con la riduzione del rumore anti-feedback, minimizzando i rumori che possono verificarsi quando più dispositivi sullo stesso canale sono vicini. Con un volume più elevato e una maggiore chiarezza audio, gli altoparlanti aiutano i lavoratori in prima linea a rimanere connessi e a trasmettere informazioni in modo fluido.

Entrambi i dispositivi integrano anche la funzionalità Vision Booster, che ottimizza la visibilità all’aperto migliorando la leggibilità dello schermo in qualsiasi condizione di luce. Il display del Galaxy Tab Active5 Pro raggiunge una luminosità fino a 600 nits, un notevole miglioramento rispetto ai 480 nits del modello precedente, garantendo un contrasto e una mappatura dei toni superiori.

Grazie a batterie a lunga durata e soluzioni di alimentazione efficienti, Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro supportano un flusso di lavoro ininterrotto. Entrambi i dispositivi sono dotati di interfacce di ricarica POGO, che consentono alle postazioni di lavoro con dock POGO di caricare più dispositivi contemporaneamente. Per gli ambienti in cui i dispositivi rimangono collegati, il Tab Active5 Pro supporta la modalità No Battery, permettendo il funzionamento quando è collegato a una fonte di alimentazione dedicata, ideale per configurazioni all’interno di veicoli, chioschi e postazioni fisse.

XCover7 Pro e Tab Active5 Pro supportano entrambi la connettività 5G, Wi-Fi 6E e il network slicing. Inoltre, grazie al supporto Dual SIM (pSIM + eSIM) sul Tab Active5 Pro, i lavoratori possono passare facilmente da una rete all’altra, rimanendo connessi in qualsiasi ambiente.

Il Tab Active5 Pro introduce anche il tagging NFC frontale, migliorando l’usabilità negli ambienti di lavoro dove interazioni rapide e sicure sono cruciali. Consentendo l’autenticazione, il tracciamento degli asset e i pagamenti mobili, il tablet può essere utilizzato efficacemente come sistema mobile point-of-sale (mPOS) sia nei negozi che nei ristoranti. I dipendenti possono convalidare rapidamente le credenziali, elaborare le transazioni e gestire gli asset senza hardware aggiuntivo.

I più recenti dispositivi rugged di Samsung introducono anche miglioramenti basati sull’Intelligenza Artificiale (IA). Queste funzionalità intelligenti rendono le attività quotidiane più intuitive ed efficienti, aiutando i professionisti in prima linea a lavorare in modo più intelligente e veloce in ambienti dinamici.

Dotati di chipset ad alte prestazioni, funzionalità avanzate e strumenti intuitivi basati sull’IA, entrambi i dispositivi consentono ai lavoratori di gestire il multitasking con facilità. Supportano funzionalità come Cerchia e Cerca con Google, Gomma Oggetto, Assistente Disegno e Samsung DeX (che permette di collegarsi a un monitor per un’esperienza desktop-like).

Inoltre, è possibile personalizzare i tasti programmabili per accedere rapidamente alle applicazioni più utilizzate, come la scansione di codici a barre, la funzione push-to-talk o gli avvisi di emergenza. Questa personalizzazione migliora l’efficienza del flusso di lavoro, riducendo i tempi di navigazione nei menu e aumentando la reattività.

La sicurezza rimane un aspetto fondamentale dei dispositivi rugged di Samsung, con Samsung Knox Vault che protegge i dati sensibili attraverso la crittografia avanzata e tecnologie di autenticazione, garantendo la conformità agli standard di sicurezza aziendali. Samsung offre inoltre una suite completa di innovazioni per la sicurezza, progettate per fornire una protezione robusta, trasparenza e controllo da parte dell’utente. Kernel Protection e DEFEX in tempo reale offrono protezione runtime sia a livello di app che di kernel, mentre Warranty Bit di Samsung rileva le manomissioni e limita l’accesso alle applicazioni sensibili, come Work Profile.