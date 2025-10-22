Samsung presenta Galaxy XR: il primo passo verso nuovi mondi

Il futuro della tecnologia immersiva è arrivato. Samsung Electronics ha presentato ufficialmente Samsung Galaxy XR, il primo dispositivo progettato per offrire esperienze XR (Extended Reality) completamente basate sull’intelligenza artificiale. Un annuncio che segna l’inizio di una nuova categoria di prodotti mobili, sviluppata in collaborazione con Google e Qualcomm Technologies sulla piattaforma Android XR.

Galaxy XR nasce per unire AI multimodale e realtà immersiva, offrendo agli utenti un compagno intelligente e naturale con cui interagire. Won-Joon Choi, Chief Operating Officer della divisione Mobile eXperience di Samsung, ha sottolineato che “Galaxy XR amplia la visione dell’AI in mobilità, aprendo una nuova frontiera di esperienze immersive e significative”.

L’integrazione profonda con Gemini, l’AI di nuova generazione sviluppata da Google, consente al dispositivo di comprendere voce, vista e gesti, trasformando l’interazione uomo-macchina in un’esperienza fluida, intuitiva e conversazionale. Galaxy XR non si limita a rispondere ai comandi, ma anticipa i bisogni dell’utente, accompagnandolo nelle attività quotidiane e professionali.

Secondo Sameer Samat, President of Android Ecosystem di Google, “Android XR è la prima piattaforma Android costruita interamente per l’era Gemini”. Questo significa che ogni applicazione Android è immediatamente compatibile con Galaxy XR, garantendo agli utenti un approccio familiare ma reinventato in chiave immersiva.

Gli sviluppatori possono inoltre sfruttare OpenXR, WebXR e Unity per creare esperienze XR avanzate e portarle facilmente sul dispositivo, favorendo così una crescita rapida e aperta dell’ecosistema.

Il nuovo Galaxy XR si distingue per un design ergonomico e umano-centrico, pensato per un utilizzo prolungato. La struttura bilanciata, con batteria separata e visiera rimovibile, consente di passare da modalità aperta a completamente immersiva con estrema facilità. Il dispositivo integra sensori e telecamere di ultima generazione per tracciare con precisione i movimenti di testa, mani e occhi, offrendo un’esperienza XR naturale e reattiva.

L’audio direzionale e il filtraggio intelligente dei rumori migliorano ulteriormente la sensazione di presenza, trasformando ogni interazione in un momento coinvolgente.

Galaxy XR ridefinisce anche il concetto di intrattenimento immersivo. Grazie a un display Micro-OLED 4K, gli utenti possono godere di un’esperienza cinematografica personale, vivere eventi sportivi come se fossero allo stadio e interagire con l’AI per ricevere coaching e suggerimenti durante il gioco. Con la piattaforma Project Pulsar di Adobe, è possibile creare e modificare contenuti 3D in modo intuitivo, ampliando le possibilità creative e professionali.

Il cuore del dispositivo è il Snapdragon XR2+ Gen 2 di Qualcomm, che assicura potenza, efficienza e prestazioni di alto livello. La Qualcomm Hexagon NPU integra funzionalità AI avanzate, mentre l’autonomia di circa 2,5 ore consente un uso intensivo senza interruzioni.

Samsung guarda anche al mondo aziendale. In collaborazione con Samsung Heavy Industries, Galaxy XR verrà impiegato nella formazione virtuale per la cantieristica navale, migliorando sicurezza e produttività. Grazie alla piattaforma Snapdragon Spaces, gli sviluppatori potranno creare applicazioni XR su misura per la formazione, la co-progettazione e la collaborazione remota, aprendo nuovi scenari per l’adozione di tecnologie immersive in ambito enterprise.

Samsung ha già annunciato che Galaxy XR è solo il primo passo della sua strategia XR. L’azienda sta infatti lavorando a nuovi form factor, inclusi occhiali AI, in collaborazione con brand lifestyle come Warby Parker e Gentle Monster, unendo tecnologia avanzata, design e moda. Questi dispositivi saranno connessi all’ecosistema Android XR e offriranno esperienze intelligenti e personalizzate, portando la realtà estesa nella vita di tutti i giorni.

Galaxy XR sarà disponibile dal 21 ottobre negli Stati Uniti e dal 22 ottobre in Corea, inaugurando una nuova era del computing personale, in cui AI e XR convergono per offrire esperienze di scoperta, gioco e lavoro senza precedenti.