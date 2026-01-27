Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Published

Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico globale, annuncia il nuovo Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un’esclusiva versione del suo ultimo smartphone pieghevole pensata per accompagnare tutti gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il dispositivo sarà distribuito a circa 3.800 sportivi provenienti da 90 Paesi, con l’obiettivo di supportarli lungo l’intero percorso dell’evento: dalla quotidianità nel Villaggio Olimpico fino ai momenti di gloria sul podio.

Questa edizione speciale unisce un design esclusivo e l’integrazione delle più recenti funzionalità di Galaxy AI, offrendo una combinazione di innovazione e praticità. Samsung ha progettato il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition per migliorare l’esperienza degli atleti, semplificando la comunicazione, la gestione delle attività e la condivisione delle emozioni durante le competizioni.

Tra le principali novità spicca il debutto del Victory Selfie ai Giochi Olimpici Invernali, una tradizione già amata nelle precedenti edizioni estive e che ora, per la prima volta, verrà estesa anche agli sport di squadra. Accanto a questa iniziativa, Samsung lancia anche il progetto Victory Profile, un percorso di storytelling dedicato a raccontare il lato più personale e autentico degli atleti, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulle loro storie, passioni e sfide.

Con il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, Samsung rinnova il proprio impegno trentennale nel supportare il mondo dello sport e nel mettere l’innovazione mobile al servizio delle persone. L’azienda sottolinea come la partnership con il Movimento Olimpico e Paralimpico rappresenti un pilastro della propria filosofia: creare connessioni, ispirare e permettere a ogni atleta di condividere la propria esperienza in modo immediato e coinvolgente.

L’attenzione ai dettagli, la tecnologia avanzata e l’approccio inclusivo fanno del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition non solo un simbolo di prestigio, ma anche uno strumento concreto pensato per accompagnare gli atleti in ogni istante della loro avventura olimpica.

Il nuovo smartphone rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nella visione di Samsung: celebrare il talento e la dedizione degli sportivi di tutto il mondo attraverso la forza dell’innovazione e della connettività.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76° edizione del FESTIVAL DI SANREMO con il brano “NATURALE”

Società

“È sempre Cartabianca”: questa sera il reportage da Minneapolis sull’omicidio di Alex Pretti

Motori

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti del Radio Italia Winterland Tour 2026

Motori

Hyundai “Run to Progress”: ogni passo conta verso un futuro migliore

Motori

Nuova Jeep Compass: Milano celebra l’avventura con Radio Deejay

Motori

Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa nel 2025. Record di vendite per la 911

Motori

Pirelli lancia la terza generazione di Scorpion, il pneumatico progettato per i SUV

Motori

Nissan celebra l’International Day of Clean Energy con il concept Ariya a energia solare

Spettacolo

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 da record: quattro sold out nella stessa città

Spettacolo

Cuta annuncia “PARACULO”: il debutto discografico che sfida ogni etichetta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

BYD, leader globale nella mobilità elettrica, presenta la BYD APP, la nuova applicazione mobile ufficiale dedicata ai propri clienti. Si tratta di uno strumento...

5 ore ago

Tecnologia

OPPO Reno15 Series: lo smartphone che trasforma il viaggio in narrazione

Ogni viaggio è fatto di istanti unici e autentici, un insieme di esperienze che scorrono veloci e irripetibili. È da questa consapevolezza che nasce...

1 giorno ago

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Huawei inaugura il 2026 con il lancio ufficiale del suo nuovo smartphone pieghevole top di gamma, HUAWEI Mate X7, presentato a Dubai durante l’evento...

4 giorni ago

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: comfort e stile per una nuova esperienza di ascolto open-ear

Huawei presenta le sue nuove cuffie true wireless, le HUAWEI FreeClip 2, pensate per unire il massimo del comfort all’eccellenza tecnologica. Il nuovo modello...

5 giorni ago