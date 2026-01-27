Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico globale, annuncia il nuovo Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un’esclusiva versione del suo ultimo smartphone pieghevole pensata per accompagnare tutti gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il dispositivo sarà distribuito a circa 3.800 sportivi provenienti da 90 Paesi, con l’obiettivo di supportarli lungo l’intero percorso dell’evento: dalla quotidianità nel Villaggio Olimpico fino ai momenti di gloria sul podio.

Questa edizione speciale unisce un design esclusivo e l’integrazione delle più recenti funzionalità di Galaxy AI, offrendo una combinazione di innovazione e praticità. Samsung ha progettato il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition per migliorare l’esperienza degli atleti, semplificando la comunicazione, la gestione delle attività e la condivisione delle emozioni durante le competizioni.

Tra le principali novità spicca il debutto del Victory Selfie ai Giochi Olimpici Invernali, una tradizione già amata nelle precedenti edizioni estive e che ora, per la prima volta, verrà estesa anche agli sport di squadra. Accanto a questa iniziativa, Samsung lancia anche il progetto Victory Profile, un percorso di storytelling dedicato a raccontare il lato più personale e autentico degli atleti, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulle loro storie, passioni e sfide.

Con il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, Samsung rinnova il proprio impegno trentennale nel supportare il mondo dello sport e nel mettere l’innovazione mobile al servizio delle persone. L’azienda sottolinea come la partnership con il Movimento Olimpico e Paralimpico rappresenti un pilastro della propria filosofia: creare connessioni, ispirare e permettere a ogni atleta di condividere la propria esperienza in modo immediato e coinvolgente.

L’attenzione ai dettagli, la tecnologia avanzata e l’approccio inclusivo fanno del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition non solo un simbolo di prestigio, ma anche uno strumento concreto pensato per accompagnare gli atleti in ogni istante della loro avventura olimpica.

Il nuovo smartphone rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nella visione di Samsung: celebrare il talento e la dedizione degli sportivi di tutto il mondo attraverso la forza dell’innovazione e della connettività.