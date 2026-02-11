Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Samsung Electronics annuncia un importante aggiornamento del servizio ufficiale di protezione dei dispositivi, Samsung Care+, ora disponibile con funzionalità migliorate in diciassette mercati europei. L’azienda introduce un insieme di novità pensate per offrire ai clienti Galaxy maggiore sicurezza, assistenza più rapida e soluzioni di lungo periodo per la tutela dei propri dispositivi.

Il nuovo Samsung Care+ prevede riparazioni certificate illimitate contro danni accidentali, offrendo agli utenti un supporto costante in caso di imprevisti. La rete di assistenza è stata significativamente ampliata con l’aggiunta di oltre 175 nuovi centri autorizzati, garantendo così una copertura più estesa e tempi di intervento ridotti.

Tra i punti di forza del rinnovato servizio figura anche la copertura completa all’estero senza limiti temporali, un vantaggio pensato per coloro che viaggiano frequentemente e desiderano contare sulla stessa qualità di assistenza ovunque si trovino. Inoltre, Samsung introduce la sostituzione gratuita della batteria quando la capacità residua scende sotto l’80%, una misura che prolunga la vita utile dei dispositivi e migliora l’esperienza d’uso quotidiana.

Un’altra novità riguarda le nuove opzioni di pagamento flessibili fino a 60 mesi, che permettono di personalizzare i piani di protezione in base alle proprie esigenze economiche. A tutela della sicurezza personale e dei dati, il servizio include anche, su richiesta, la protezione contro furto e smarrimento con sostituzione del dispositivo entro 48 ore e la sicurezza avanzata garantita da Samsung Knox Guard.

L’azienda sottolinea come queste innovazioni rappresentino un passo ulteriore nel percorso di semplificazione e accessibilità dei propri servizi, offrendo una protezione completa e affidabile a ogni livello.

Con questa nuova versione di Samsung Care+, il marchio conferma la propria strategia orientata alla qualità e alla soddisfazione del cliente, consolidando la posizione di leader nel mercato dei dispositivi mobili e dei servizi di supporto post-vendita.