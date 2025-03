Samsung rivoluziona il gaming con i nuovi Odyssey Gaming Monitors: esperienza 3D e OLED senza precedenti

Milano, 25 marzo 2025 – Samsung Electronics alza ancora l’asticella nel mondo del gaming con il lancio della nuova linea Odyssey Gaming Monitors. Tra le novità spiccano l’innovativo Odyssey 3D, il primo monitor 4K OLED 240Hz di Samsung e il maestoso Odyssey G9 ultrawide. Grazie a queste tecnologie all’avanguardia, i giocatori potranno immergersi in esperienze di gioco straordinariamente realistiche.

Il Samsung Odyssey 3D (modello G90XF) è un monitor da 27 pollici che introduce una tecnologia 3D senza occhiali. Grazie a un avanzato sistema di tracciamento oculare e a una lente lenticolare proprietaria, il monitor offre un effetto tridimensionale realistico, visibile attraverso l’app Reality Hub.

Samsung collabora con importanti sviluppatori di videogiochi per ottimizzare il supporto 3D, tra cui Nexon per The First Berserker: Khazan e Neowiz per Lies of P, con il DLC Overture in arrivo questa estate.

Oltre alla grafica innovativa, Odyssey 3D offre un’esperienza di gioco ultra-fluida grazie a un refresh rate di 165Hz, tempo di risposta di 1ms GtG e il supporto a AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA G-SYNC Compatible. Inoltre, il sistema di Edge Lighting sincronizza i colori dello schermo con l’illuminazione ambientale, aumentando ulteriormente l’effetto immersivo.

Il nuovo Odyssey OLED G8 (G81SF), disponibile in 27” e 32”, è il primo monitor OLED 4K di Samsung con un refresh rate di 240Hz e un’impressionante densità di 166 pixel per pollice. Grazie alla tecnologia Quantum Dot OLED, garantisce immagini straordinariamente dettagliate e colori vibranti.

Il display supporta VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, che assicura contrasti profondi e colori nitidi. Il sistema Samsung OLED Safeguard+, con la tecnologia Dynamic Cooling System, dissipa il calore in modo efficiente, riducendo il rischio di burn-in e prolungando la vita del pannello.

Il Samsung Odyssey G9 (G91F) porta il gaming ultrawide a un nuovo livello, con un display Dual QHD da 49 pollici e curvatura 1000R. Grazie a un refresh rate di 144Hz, un tempo di risposta di 1ms GtG e il supporto a AMD FreeSync Premium Pro, assicura immagini fluide e reattive.

Dotato di certificazione VESA DisplayHDR 600, Odyssey G9 offre colori vividi e dettagli nitidi. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR10+ GAMING, ottimizza automaticamente luminosità e contrasto per un’esperienza visiva di massimo livello.

I nuovi Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 e Odyssey G9 saranno disponibili per il preordine in Italia a partire dal 31 marzo 2025. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Samsung.

Con questa nuova generazione di monitor gaming, Samsung conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica, offrendo ai giocatori esperienze visive sempre più coinvolgenti e realistiche.