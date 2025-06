Samsung svela il nuovo dispositivo pieghevole: arte e tecnologia si incontrano

Per anni, Samsung ha ascoltato le esigenze dei propri utenti: schermi più grandi, fotocamere migliori e nuovi modi per connettersi e creare. La richiesta è chiara: un’esperienza Ultra che vada oltre una semplice lista di funzionalità migliorate, racchiusa in un formato più piccolo e portatile.

Per questo il prossimo capitolo di Galaxy mira a offrire un’esperienza che fonde armoniosamente arte e tecnologia, elevando le interazioni quotidiane.

Anche in mezzo alla folla della metropolitana, è possibile tenere il dispositivo piegato in mano e, con l’aiuto dei comandi vocali, chiedere all’AI di trovare il ristorante perfetto, inviare un messaggio al proprio partner, completare un’e-mail di lavoro rimasta in sospeso e infine utilizzare la potente fotocamera per immortalare i momenti della serata. Gli strumenti potenziati dall’AI consentono di messaggiare, navigare e giocare in mobilità, senza interruzioni.

Con hardware di livello superiore, prestazioni all’avanguardia e un’integrazione AI perfettamente ottimizzata per il formato pieghevole, Galaxy Ultra offre proprio ciò che gli utenti si aspettano.

E quando si apre, si trasforma: diventa un hub di intrattenimento più coinvolgente, un’ampia area di lavoro o una centrale multitasking, ora potenziata dalle avanzate funzioni Galaxy AI progettate appositamente per il formato pieghevole.